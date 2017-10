Harrach: Nem szabad beleavatkoznunk a magánéletbe

A fiatalok lényegesen több gyermeket szeretnének, mint amennyit végül vállalnak – mondta Harrach Péter az Origónak. A KDNP frakcióvezetője szerint a családpolitikának az a feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, hogy a fiatalok minél több gyermeket vállaljanak.

A KDNP által megrendelt kutatásban megkeresték a legnépesebb, 35-44 év közötti korosztályt, amelybe 1 millió 600 ezren tartoznak. A kutatást azért rendelte meg a párt, mivel arra volt kíváncsi, hogy milyen okok állnak annak a hátterében, hogy a fiatalok lényegesen több gyermeket szeretnének, mint amennyit végül vállalnak – mondta Harrach Péter az Origónak. A KDNP frakcióvezetője kijelentette, hogy Magyarországon évente 30-40 ezerrel többen halnak meg, mint amennyien születnek, azt a felelősségünket erősíti, hogy első számú nemzeti sorskérdésnek tekintsük a demográfiai helyzet javítását.

Középpontban az anyagi biztonság

Mivel ez a legnépesebb korosztály, ezért a felmérés arra koncentrált, hogy milyen gyermekvállalási kedvvel rendelkeznek, mivel a létszámukból adódó gyermekszám eddig nem jelent meg. Az ő esetükben elmaradt a baby boom – mondta a frakcióvezető. Szembetűnő, hogy eme korosztály egyharmadának nincsen tartós párkapcsolata. 25 százalék, 400 ezer ember szeretne még gyermeket. A felmérés alapján kiderült, hogy a válaszadók 41 százaléka gyermektelen – mutatott rá Harrach Péter

Arra a kérdésre, hogy ők miért nem vállaltak gyermeket, akadályként nevezték meg az anyagi biztonság hiányát, noha az is jellemző, hogy a legnagyobb anyagi biztonságban élőknél legkevesebb a gyermek. Nagyon fontos a stabil párkapcsolat és a munkahely és család összeegyeztetése – mondta Harrach Péter. Ennek a felmérésnek a feldolgozása még most is tart, annyi azonban már most is látszik, hogy az ebből adódó feladatok összhangban vannak a kormány eddigi intézkedéseivel. Szavai szerint az utóbbi években a családpolitika komoly eredményeket hozott, az anyagi biztonságnál említhető a béremelés, az otthonteremtési támogatás és a rezsicsökkentés is.

Itt nincs keresnivalója a politikának

A KDNP frakcióvezetője szerint az előbb említett intézkedések folytatásának az irányát látjuk, de a konkrét és hatékony lépések a kampány utáni nyugodt időszakban várhatók. A tartós párkapcsolat esetében sokan panaszkodnak arról, hogy nem találnak megfelelő partnert. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel ez egy magánéleti kérdés, és a politikának ezen a helyen nincsen keresnivalója. Harrach szerint általában a politika csak lehetőséget teremthet, amelyek által megvalósítható az egyéni, személyes döntés, "nem szabad beleavatkoznunk a magánéletbe".

A munka és a család összeegyeztetéséről azt mondta, hogy a távmunka, a részmunkaidő és a családbarát munkahelyek számának a növelése segíthet ezen a téren. Sok olyan családpolitikai intézkedés történt az elmúlt években, amit csak folytatni kell – vélte Harrach Péter. Úgy látja, ennek köszönhető, hogy a házasságkötések száma jelentősen emelkedett, és a teljes termékenységi arányszám is 1,2-ről 1,49-re nőtt. Azt azonban látnunk kell, hogy a vizsgált népes korosztály néhány év múlva kilép a szülőképes korból, addig kell számukra biztosítani a vágyott gyermekek megszületésének lehetőségét. – fejtette ki a frakcióvezető.