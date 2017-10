Megint egy erőset cigányoztak a Jobbikban

Amíg Vona Gábor minden idegszálával a néppártosodást erőlteti macskapuszilgatásokkal és kutyasimogatással, addig a hátországban tombol a rasszizmus. Másképpen ezt nem lehet értelmezni, amikor sportolókat származásuk miatt Harkály Herkules vagy Rácz Vinetu Izidor néven emlegetnek, aláznak meg jobbikos ózdi városvezetők. Pedig az Ózd Budó SE tagjai között magyar válogatottak is vannak. Mindezt a Lokál írta meg.

Pár hónappal korábbi levelezés látott napvilágot a közösségi oldalon, amelyben Ózd sikeres sportolóit, a Pit Bull Team tagjait cigányozzák a város „felelős" vezetői. A gyalázatos bejegyzésekre kinyílt a kommentelők bicskája, és párthovatartozástól függően szidták a levélváltókat - írta a Lokál.

Soós Lajos 25 éve kezdte edzői pályafutását. Érkeztek hozzá próbálkozó fiatalok a gettószerű külvárosokból, de volt diplomás szülő is, aki önvédelemre akarta megtaníttatni gyermekét. A kőkemény edzések és a még keményebb párharcok sok kezdőnek elveszik a kedvét a folytatástól, aki viszont megállja a helyét, sikeres sportoló lehet. Csakhogy Soós itt is szelektál, mert a rosszul tanulókat vagy a balhéba kerülteket azonnal eltanácsolja. Kezei közül került már ki rendőr, NAV-nyomozó és sok rendvédelemben dolgozó. Akik nála maradtak, ringbe szállhatnak kempóban, K1-ben, K3-ban vagy thai bokszban. Ezekből Ózdon is rendeznek versenyeket.

Régóta ismeri Janiczakot

Soós Lajos ismeretsége Janiczak Dáviddal sok évre tekint vissza, ezért mint feltörekvő politikust meghívta három gálára is díjátadónak. Aztán 2015-ben Vona Gábor is elfogadta a meghívást, aki megkérdezte a város polgármesterétől: támogatják-e valamilyen szinten ezeket a sportolókat? A válasz nemleges volt. Ezután kapott lehetőséget az egyesület tornatermi edzésekre, amiért óránként 2500 forintot kellett fizetni. Csakhogy a társadalom mély rétegéből érkezőknek ennyi pénze sincs, ezért feladták a jó körülményeket. A következő ózdi gála előtt Soós egy társaságban olyasmit mondott, hogy mivel nem adnak nekik támogatást, nem szívesen látott vendégek a jobbikos politikusok. Ekkor szabadultak el az indulatok.

A Jobbik nem határolódott el

Egy képviselőnő: „...oda ülnék az első sorba. Az acélbetétesemben!!! A k... nénikéjét, azt!!! Örüljön, hogy beteheti a sportcsarnokba a lábát!!!

Egy jobbikos bizottsági tag.

Mert nem támogatjuk anyagilag... meg semmilyen formában... De amúgy se vagyok kíváncsi Harkály Herkulesre vagy Rácz Vinetu Izidor kung-fu tudására."

Egy jobbikosnak tűnő kommentelő: „Ennyi echte magyar versenyzővel, mint most neki van, nem is tehet mást, mint hogy gyűlöli a Jobbikot."

Egy másik kommentelő arra kéri a város polgármesterét, szólítsa fel lemondásra azt a jobbikos politikust, aki képviselőhöz méltatlanul viselkedett, alpári stílusban beszélt Ózd sportolóiról és edzőjükről, mert nincs szüksége a városnak ilyen vezetőkre. Számos szülő kérte ki magának, hogy gyermekének edzőpartnerét, hazai és világversenyek győzteseit származásuk miatt különböztessék meg az önkormányzat tagjai.

Olyan poszt nem került ki, ahol Janiczak vagy a beszélgetésben részt vevő Fidrus Péter alpolgármester elhatárolódott volna a cigányozóktól. Ezután Vona Gábor pártelnöktől lenne elvárható, hogy lemondassa a „néppártosodó" ózdi jobbikosokat.