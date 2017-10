Drogkampány a Soros-médiabirodalomban

Nyiltan drogpárti írást engedett el az Átlátszó.hu egyik bloggere a Tumblr oldalán, amikor arról posztolt, hogy azért is szereti Prágát, mert üldögélt egy klubban, és csak úgy megdobták egy kis fűvel. Az ajándék marihuánát le is fotózta, később pedig hozzáfűzte, hogy Budapest után mindez milyen komoly élmény volt a számára. A bejegyzés a 444 munkatársát is kommentelésre késztette, ebben pedig kifejtette, hogy ő inkább marad az illegális szívásnál.