Ha ön eddig olyasmikre költötte a pénzét, ami magyar, akkor ön bizony hihetetlenül hülye és nem érti a világot. Szerencsére itt van nekünk az Index, aki elmondja, hogyan kellene élni. Élvezzék a tudást!

Azt eddig is tudtuk, hogy az Isten után rögtön a második helyen létező Index - tudományos körökben máig penge vita van arról, hogy tulajdonképpen ki teremtett kit: az Index Istent, vagy éppen fordítva - pont leszarja az olyan ósdi, meg proli hagyományokat, hogy ország, nemzet, netalántán nemzeti érdek (pláne, ha az magyar). Ez azért alakult így, mert az Index okos, sőt, a legokosabb. Éppen ezért soha nem félt kimondani, hogy aki magyarkodik, az bizony hülye. Szóval mi, a hülyék ezt kénytelenek voltunk elfogadni, és ha már nem segítettük, legalább tényleg megpróbáltuk nem hátráltatni a haladókat. Bezzeg Nyugaton! - mondták ők, és tökre szégyeltük ez a hót' nyomor Közép-Európát. Bezzeg Berlin, meg London! - tolták a képünkbe, és mi kínunkban a budapesti utcákon rugdostuk a szemetet. Bezzeg a párizsi, meg a New York-i prájd! - és oda se mertünk nézni, hogy ne lássuk a körúti kordonokat.

Szóval tisztában voltunk vele, hogy Magyarország ciki, vagy legalábbis az Index szerint - tehát Isten szerint is - az, és komolyan megszakadtunk érte, hogy mi is tudjunk így érezni, hogy mi is lehessünk haladók, rosszfiúkból jófiúk, hogy nekünk se kelljen bújkálni Lipótvárosban, hogy az előtérből mi is bejussunk végre a buliba, bassza meg! Oszt' még se ment. Ezzel a helyzettel, ha meg nem is békéltünk ugyan, de tudomásul vettük. Ez van, Magyarország, mi így szeretünk!

Egészen a mai napig, amikor is az Index emelte a tétet, ha úgy tetszik, rendesen beleszart a ventillátorba, a szétröppenő fekália pedig minket is szíven talált. Nyolc óra tizenhárom perckor ugyanis megjelent egy cikk (elnézést, hogy linkeljük, de ha nem olvassuk, hétszentség, hogy nem hisszük el) az Index címlapján, amely egyszerűen közölte velünk, hogy kurvára nem kéne

hazait vásárolni!

Így, ennyike. Péntek 13-ától a "ne vegyél hazait" lett az új "I stand with CEU". Budán állítólag már árulják a kitűzőket.

De a tételmondat nem ám csak egyszerűen oda van hányva, azt egy úgy nevezett szakértő, egy elemző, egy igazi értelmiségi, egy haladó (!) be is bizonyította. Olyan egészen briliáns kijelentésekkel, hogy például

ha mindenki hazait venne, mindenki szegényebb lesz,

ha hazait vásárlunk, azzal tulajdonképpen engedtünk a zsarolásnak,

ha magyar terméket választunk, az öncsonkítás,

hogy Magyarország nem is a magyaroké, hanem a világé,

hogy Szabolcs, az gyakorlatilag Andalúzia,

és hogy olyan, hogy nemzetállam (tessenek erősen fogódzkodni) tulajdonképpen nem is létezik, hanem az egy politikai termék, amit a gennyláda politikusok (értsd indexesen: Orbán Viktor) találtak ki.

Az Index azért is jó, mert nem csupán felveti a problémát, hanem rögtön kínál megoldást is. Most sincs ez másképp. Tehát, amit tenni kell, hogy (doppergés):

le kell szarni a magyar terméket!

Ha így teszünk, akkor az elemző-tudós-szakértő-szakember úr szerint végre tudunk majd finom és nem finom barack között különbséget tenni, nem fogjuk utálni a globalizációt, sőt, kinőjük azt a röhejes, evolúciós torzulásunkat is, hogy szívesebben osztozkodunk olyanokkal, akik olyanok, mint mi. Lefordítom, ha nem volna egyértelmű önöknek, hülyéknek: humanizmus, gyerekek, hát tessék már lebontani az átkozott kerítést, miért kell kekeckedni a migránsokkal, meg dobálózni itt a Soros úr nevével?

Nos, felőlünk aztán az Index nyugodtan zabálja csak a külföldit, a magyart még csak meg se piszkálja. Tömje magát az ingyen KFC-vel, utazgasson Szíriába a menekültekhez, cikkezzen angolul is az élhetetlen Magyarországról, imádja a globalizációt és fogja mindig mások pártját. Azért jó, ha tudják, hogy abból sportot űzni, hogy a normálisról rendre bebizonyítsák, hogy abnormális, az nem újságírás, hanem szimpla gyökérség.

Különben meg, kurvára nem kéne senkinek Indexet olvasgatni.