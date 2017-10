Bombariadóval akarta megúszni a tárgyalását

Az ügyészség fenyegetés miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a tárgyalása előtt telefonon azt hazudta, hogy bombát helyeztek el a bíróságon.

Egy ceglédi férfit és a társát június 15-re idézték be tárgyalásra. A férfi egy órával a tárgyalása előtt rejtett számról felhívta a 112-es segélyhívót és névtelenül azt mondta az ügyeletes rendőrnek, hogy bombát helyeztek el a bíróságon. Ezt többször elismételte, utána lerakta a telefont.

Tíz percen belül a bíróságon bombariadót rendeltek el, körbezárták az épületet és elkezdték a kiürítését. A rendőrségen kívül kimentek a helyszínre a mentők és a tűzoltók is. A Cegléd központjában lévő bíróság körüli utakat és a járdákat lezárták, a nagy autó és busz forgalmat, valamint az áruszállítást is elterelték. Ez 35 menetrendszerinti buszjáratot érintett, megzavarták a belvárosi iskolák, a polgármesteri hivatal és az üzletek működését is.

A bíróságon az összes délelőtti tárgyalás elmaradt. A rendőrség átkutatta az épületet, de bombát nem találtak.

A férfit a bejelentés után egy órán belül elkapta a rendőrség. Az ügyészség fenyegetéssel vádolja a férfit, aki előzetes letartóztatásban várja a tárgyalását.