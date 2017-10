Hűtőt, fagyasztott húst és újságokat lopott a betörőpáros

A Pásztói Rendőrkapitányság három lopás miatt folyat eljárást egy 22 éves, és egy 23 éves jobbágyi férfi ellen. A betörőpáros egy hütőszekrényt vittek el közösen egy üzletből, egyikük viszont korbban laptopot és élelmiszert is lopott már.

A két férfi három napja az egyik jobbágyi élelmiszerbolt bejárati ajtaját feltörték, az ott található hűtőszerkrényt leszakították és ellopták- írja a police.hu.

A 22 éves férfit azzal is gyanúsíják, hogy ugyanazon az éjjelen egy jobbágyi bolt hátsó raktárhelyiségének ajtaját megrongálta, ahonnan fagyasztott húst, különböző élelmiszereket és újságokat lopott el.

Ezenkívül október 9-én kora reggel egy, a faluban parkoló autóból, a sofőr mellől vett el egy laptopot, és szaladt el vele.

A rendőrök a két férfit a napokban elfogták, a rendőrkapitányságra vitték, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. A 22 éves férfit őrizetbe vették és előterjesztést tesznek előzetes letartóztatására. A nyomozók most azt is vizsgálják, hogy más, hasonló bűncselekményekkel is összefüggésbe hozható a 22 éves tolvaj.

Társa szabadlábon védekezhet. Az ellopott értékek egy részét megtalálták.