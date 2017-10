Játszóparkot kapnak a kutyák a Városligetben

Játékokat, homokos ásóterületet, kutyapancsolót, futtatót és labdázó területeket szánnak a kutyáknak a megújuló ligetben.

A Városliget többi részéből sem lesznek kitiltva a kutyások.

A parkfejlesztés részeként még idén ősszel elbontják a Hermina úti volt rendelők romos épületeit, itt épül meg a kutyás élménypark is.

A területet egy 1,2 méter magas, áttört kialakítású kerítés veszi majd körül, a Hermina út felől pedig cserjéket telepítenek. A kutyaparkhoz külön kerékpártároló is tartozik majd.

A tervezéshez kutyásokat képviselő szervezetekkel egyeztettek. A Ligetet megújító Garten Studio megbeszélésein, valamint a Persányi Miklós miniszteri biztos fórumokon is kikérték a kutyások véleményét. Ezek közül is kiemelkedő az EB-ovo, akik a Városliget Zrt. megbízásából egy kutatást is végeztek a városligeti kutyázással kapcsolatban, hogy segítsék a tervezők munkáját.

A Liget Projektben kialakítanak egy több mint egyhektáros integrált területet is, valamint egy másik kutyás élménypark is helyet kap az Ajtósi Dürer sor szomszédságában.