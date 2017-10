Senki sem találja Müllner János, gyömrői barlangászt a szülővárosában. A férfi azt követően tűnt el, és rejtőzködött el a sajtó munkatársainak az érdeklődése elől, hogy kiderült, részt vett Simicska Lajos múlt heti éjszakai mázoló akciójában.

Eltűnt Müllner János, aki múlt héten részt vett Simicska Lajos veszprémi ámokfutásában - értesült az Origo. A gyömrői barlangász vélhetően az óriási sajtóérdeklődés elől menekült el, mivel hosszú ideje senki sem találja a Pest megyei városban.

Simicska dührohama

Mint arról korábban beszámoltunk, múlt kedd hajnalban Simicska Lajos vélhetően nem kevés alkohol hatása alatt dührohamot kapott, ecsetet ragadott, és kirongyolt – közben még el is esett - a veszprémi éjszakába, hogy a saját hirdetőoszlopain élje ki haragját. Érthető a dühkitörés, hiszen kitartottja, Vona népszerűsége a béka feneke alatt van, a pártfinanszírozási botrány miatt a Jobbiknál ügyészségi nyomozást folytatnak, és Botka lelépésével megbukott a nagy terv, az MSZP-s szavazatok bezsebelésére.

Kizárólagos jogok

Az oligarcha nem volt egyedül, vele tartott régi cimborája és szövetségese, az elszánt barlangász, Müllner László is. Müllner László régi barátja az oligarchának, foglalkozását tekintve pedig barlangi mentős. Korábban arról cikkeztek az újságok, hogy Müllner Simicska farvizén úszva szerezte meg számos magyarországi barlangra vonatkozóan a kizárólagos merülési jogot.

A legnagyobb botrány abból volt, hogy Müllnerék kisajátították maguknak a II. kerületi, páratlan természeti kincsnek számító, Molnár János-barlang „búvárturisztikai célú hasznosítási jogát", amely során kizárták onnan a barlangot felfedező búvárt és a termet megnyitó búvárt is.

Követi a Főnök instrukcióit

Müllner-Lencsés Edina a Simicska féle Közgép alkalmazottja, és követi (Simicska így hívatja magát a jobbikosokkal) a Főnök által adott instrukciókat, nemcsak a betonozást illetően, hanem a politika tekintetében is. Lencsés Edina like-olja Facebook-oldalán Volner Jánost, az Indexet és a Zsúrpubi nevű jobbikos oldalt is. Vagyis csupa olyasmit, amihez a Jobbiknak és Simicskának köze van. A Simicska és a Müllner család között az együttműködés erős lehet, mivel Müllner László egyik bejegyzésében Simicska lányát is megjelölte, de az ismerősei között meg lehet találni a Simicska család apraját-nagyját.