Negyedik hónapja nincs fűtés egy 196 lakásos budapesti társasházban

Egészen hihetetlen történetbe futottunk bele egy olvasónk jelzése alapján. A budapesti XI. kerületben, a Bartók Béla út 122-126. szám alatti társasházban június közepe óta nincs gázszolgáltatás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 196 lakásos épületben negyedik hónapja se fűtés, se melegvíz nincs, de gáz nélkül főzni sem lehet. Akik megtehették, albérletbe költöztek, de a maradók között van olyan család, amelyikbe most született kisbaba. A közösképviselő a Főgázra mutogat, a Főgáz szerint viszont a társasház egyszerűen nem foglalkozott a problémával.

Június 20-a óta, tehát közel négy hónapja nincs gázszolgáltatás a Bartók Béla út 122-126. szám alatt található társasházban. A XI. kerületi ingatlanban uralkodó állapotokra az Origo egyik olvasója hívta fel a figyelmet.

A gyakorlatban mindez azt eredményezi, hogy a 196 lakásos épületben se meleg víz, se fűtés nincs, de például gáz híján főzni sem lehet.

Szeptemberig nem okozott különösebb gondot, hogy a fűtés nem működik, de azóta beköszöntött az ősz, a hidegebb éjszakákra pedig jól jönne, ha lenne gáz. A helyzet odáig fajult, hogy sokan kénytelenek voltak albérletbe költözni, mivel a saját lakásukban nem tudtak már megmaradni. Ezt azonban nem mindenki engedhette meg magának. A maradók között szép számmal akadnak idősek, de egy olyan családról is tudunk, ahol a hetekben született egy kisbaba.

A lakóktól úgy értesültünk, hogy hetek óta elérhetetlen a közös képviselőjük, így semmilyen információval nem rendelkeznek arról, hogy mikor kapcsolják vissza a szolgáltatást. Se telefonhívásra, se SMS-re, se e-mail-re nem reagál. Azzal is megfenyegettük, hogy bepereljük, de erre sem kaptunk választ. Nem tudjuk, hogy eltűnt-e, de én lennék a legboldogabb, ha előkerülne. - nyilatkozta egyikük. Hozzátette, hogy a közös képviselő nélkül egyenként nehezen tudnak intézkedni. Nekünk viszont sikerült beszélnünk vele, az általa elmondottakra mindjárt visszatérünk.

A történet hátteréről azt kell tudni, hogy a Főgáz június 20-án azért zárta el a gázt, mert bejelentést kapott, hogy az épületben szivárgás van. A helyszínen ezt meg is állapították, ez után döntöttek a szakemberek arról, hogy felfüggesztik a szolgáltatást. A Főgáz viszont azt is tapasztalta, hogy az épület teljes fűtési rendszere elöregedett, amely felújítás nélkül komoly kockázatot jelent.

Ezért felszólították a társasházat, hogy tegye meg a szükséges beruházást, addig nem tudják visszakötni biztonságosan a gázt.

A lakóközösség ezzel egyébként egyetértett, szerintük is veszélyes volt már az épület gázhálózati rendszere.

Ezek után a közös képviselő egy rendkívüli lakógyűlést hívott össze, ahol ki is választották a kivitelező céget, aki a fejlesztést végzi majd. A költségeket durván 8 millió forintra tervezték, amelynek felét előlegben kifizették. A munkálatok megkezdődtek, de aztán megszakadtak. A cég arra hivatkozott, hogy nem várt problémába ütközött, ezért az átadás határideje is csúszik, ráadásul drágulni is fog a projekt. A lakóközösség úgy próbálta meg átvészelni ezt az időszakot, hogy hősugárzókat és villanyrezsókat állítottak be, csakhogy mivel az épület elektronikai rendszere is meglehetősen régi, így a túlterhelés miatt egy esetleges tűzveszélyes helyzettel is számolniuk kellett. Közben a lakók azt tapasztalták, hogy a munkálatok teljesen leálltak, a legutóbbi, végsőnek ígért befejezési dátumból - szeptember vége - pedig nem lett semmi. Megkeresték az önkormányzatot is, amely egyébként maga is tulajdonos 4 itteni lakásban, másik 8-at pedig bérel, ők egy levélben teljes támogatásukról biztosították a lakóközösséget.

A lakók az Origónak azt mondták, hogy úgy látják, nem a Főgázzal van a probléma. Amikor elértük a közös képviselőt, ő azt állította, hogy a kivitelező cég befejezte a beruházást, és a jövő héten csütörtökön a Főgáz a helyszínen ellenőrzi majd a munkát, utána pedig a szolgáltatást is visszaállítják.

Elismerte, hogy a projekt "kissé balul sült el", az eltűnését pedig családi tragédiával magyarázta.

Azt is elárulta, hogy a korszerűsítés menet közben 3 millió forinttal drágult (tehát összesen 11-12 millió forintról beszélünk), amelyet viszont hat havi részletben törleszthetnek a vállalkozónak. "Az előlegen kívül eddig nem fizettünk ki több pénzt" - tette hozzá. Közölte, hogy amint befejeződik végre ez a projekt, leadja a ház közös képviseletét, amelyet 15 éve lát el.

Se energiám, se ambícióm, én már nem tudom se kivédeni, se magyarázatot adni azokra a vádakra, amelyeket telefonban megkaptam a lakóktól. Egyúttal viszont azt is kifejtette, hogy jelen állás szerint a Főgáz húzza az időt, és nem érti, miért nem hagyták már jóvá a fejlesztést. Jelezte, hogy meggyőződése szerint azon az alapon, amelyre hivatkozva lekapcsolták a gázt, Budapesten 10-ből 8 esetben hasonlóan járhatna el a Főgáz.

Ezek után természetesen megkerestük a Főgázt is, akik viszont sokkal borúsabb képet festettek a projektről. Levelükből az derült ki, hogy ők nem tudnak a jövő hét csütörtöki találkozóról, sőt, azt állították, hogy csak akkor tudják visszakapcsolni a gázt, ha a társasház műszaki biztonsági feltételei adottak lesznek. Hogy ez mikor lesz így, az továbbra is kérdés. Azt írták, hogy a Főgáz Földgázelosztási Kft. a társasháztól csupán októberben kapott tervet az előírt beruházásról, amely viszont nem volt alkalmas jóváhagyásra.

Szerintük a társasház az eltelt hónapok alatt egyszerűen nem végezte el azt, amely egyébként jogszabályi kötelesség lett volna.

A tervet visszaküldték javításra, ez a dokumentum napok óta ott hevert az ügyfélszolgálatukon, erről tájékoztatták is a kivitelező cég képviselőjét, csakhogy ő ma vette át a papírokat. A Főgáz azzal zárta az Origónak megküldött tájékoztatását, hogy a társasház hónapokig nem csinált semmit a gázszolgáltatás visszaállítása érdekében, annak ellenére, hogy ők a maguk részéről minden szükséges tájékoztatást megadtak az érintetteknek.

Itt tart most az ügy. Mindenesetre erősen kérdőjeles, hogy a jövő héten valóban sikerül bekapcsolni a Bartók Béla út 122-126. szám alatt a gázt.