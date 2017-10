Szájfény, játékfegyver, postazsák: így szöktek meg a börtönből

Minden börtönből meg lehet szökni - állítják az alvilágban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a következő öt eset. Volt, aki évekig ásta át magát a falon, más egyszerűen felöltözött, és a börtönőrök mellett kisétált a fegyházból. A híres rabok szökése megszégyenítette a büntetés-végrehajtást.

Akik az Alcatrazból léptek meg

A veszélyes áramlatokkal teli San Francisco-öböl közepén álló Alcatraz minden idők egyik legbiztonságosabb börtönének számított. 29 évnyi működése alatt az FBI szerint senki sem tudott élve megszökni a falai közül, pedig 36-an megpróbálták.

Az Alcatraz a legkeményebb bűnözőket őrizte.

Az olyanokat, mint az Anglin fivérek, John és Clarence, vagy Frank Morris. Mindhárman életfogytiglanit kaptak fegyveres rablásért. A kreatív raboknak szokatlan ötlete támadt.Kihegyezett kanalakkal és egy lopott porszívóból átalakított fúróval jutottak át a börtön vastag falain.

A zenés foglalkozások alatt dolgoztak, hogy az őrök meg ne hallják őket. Végül, 1962 júniusának egyik estéjén sikerült megszökniük. Hogy csak reggel vegyék észre az eltűnésüket,

az ágyukba papírból készült bábokat tettek. Ezeknek még hajuk is volt, amit a börtön fodrászától loptak.

A rabok a fal mögött jutottak el a szellőzőhöz, amin felmászva a tetőn találták magukat. A pékség kéményén keresztül ereszkedtek le a földre. Szerencsésen elkerülték az éjjeli őrjáratokat, és át tudtak mászni az Alcatraz kerítésén. Ekkor vették elő a nagyjából 50 esőkabátból készített tutajukat, amit egy hangszerből átalakított pumpával fújtak fel.És itt véget is ér a történet. Azóta sem tudja senki, mi lett a három szökevény sorsa. Az FBI-nál azt mondják, nem élték túl a hajókázást, ugyanakkor holttesteiket sosem találták meg. Az is lehet, hogy álnéven még ma is élnek valahol.

Akinek egy játékfegyverrel sikerült

John Dillinger egy indianai vegyeskereskedés kirablása miatt a húszas éveit többnyire a rácsok mögött töltötte. 1933-ban engedték ki. Utána majdnem egyből elkezdte azt a bankrablás-sorozatot, ami az Egyesült Államok

egyik legismertebb gengszterévé tette.

Még abban az évben elkapták, amikor kiengedték és az ohiói Lima börtönbe vitték. Egy hónappal később, a gengszter több társa hivatalos személynek álcázta magát, így akarták meglátogatni Dillingert. Amikor a seriff azt kérte, igazolják magukat, egyszerűen lelőtték a férfit, és kihozták a társukat a cellájából.

Egy évvel később, 1934-ben, a gengszter emberei egy bankrablás közben megöltek egy rendőrt. Nem sokkal ezután újra elkapták Dillingert. Annak az Indiana állambeli Crown Point nevű börtönnek a falai közé került, amelynek a vezetői azzal hencegtek, hogy tőlük senki sem tud megszökni. Több se kellett Dillingernek.

Kifaragott egy fegyvert fából, és megszökött.

Azt nem tudni, hogy maga faragta-e a pisztolyt, vagy az ügyvédje csempészte be neki, azt viszont igen, hogy hatásos volt. Az történt ugyanis, hogy

az őröket bezárta egy cellába, és elhajtott a seriff kocsijával.

Még ugyanebben az évben egy chicagói moziból sétált ki a gengszter. Ezt viszont már nem élte túl. Agyonlőtték a rendőrök.

Aki két börtönből is meglépett

A világ egyik leghíresebb sorozatgyilkosa, Ted Bundy kétszer is megszökött. Először 1977-ben, amikor a tárgyalásán saját magát védte, és engedélyt kért, hogy kimehessen a könyvtárba. Az őrök figyelmetlenségét kihasználva kiugrott a második emelten lévő könyvtár egyik ablakán, és elmenekült. Hat nappal később újra elkapták.

Másodjára a coloradói börtönből szökött meg, amikor az őrök közül többen is szabadságon voltak az év végi ünnepek miatt. Bundy elég sovány volt ahhoz, hogy kiférjen a plafonon lévő lámpának kivésett lyukon. A padláson keresztül eljutott, és leereszkedett a börtönigazgató irodájába, aki szintén szabadságon volt.

Itt aztán utcai ruhába öltözött, és egyszerűen kisétált a börtön ajtaján.

Egy hónap múlva fogták el újra, de ez idő alatt is megölt egy nőt. Harminc gyilkosságot ismert be, ugyanakkor ennél jóval több áldozata lehet az Egyesült Államok egyik leghírhedtebb és legkegyetlenebb sorozatgyilkosának, aki szó szerint fiatal lányokra vadászott. 1989 januárjában elektromos székben kivégezték.

Akinek az ügyvédje segített

Volt barátnőjének és a nő barátjának megöléséért halálra ítélt Charles Victor Thompson mindössze pár napja volt egy houstoni börtönben, amikor találkozott az ügyvédjével. Amikor egyedül maradt a megbeszélésre kijelölt szobában, kiszabadította magát a bilincsből, és felvette az előre becsempészett utcai ruhákat.

Elindult az ajtó felé, miközben a börtöntől kapott személyazonosító kártyáját mutogatva az ügyészség egyik munkatársának adta ki magát.

Vagy négy börtönőr mellett ment el, mielőtt kisétált volna a főbejáraton.

Thompsont négy nappal később és több száz kilométerrel távolabb végül elfogták. Ma egy texasi börtönben várja a kivégzését.

Aki a szabadságba postázta magát

Richard Lee McNairt kétszeres életfogytiglanra ítélték egy rablógyilkosság miatt. A híres szökése előtt kétszer is meglógott a börtönből.Először szájfényt kent a kezére, így ki tudott csúszni a bilincsből, de miután kiugrott egy második emeleti ablakon, gyorsan elfogták. Másodszor, négy évvel később, egy szellőzőnyíláson keresztül szökött meg, és csak kilenc hónappal később fogták el. Ezután már csak szigorúan őrzött szövetségi börtönben őrizték. Pedig a nagy szökés még váratott magára.

2006-ban, amikor McNair a Louisiana államban lévő pollocki fegyházba került, egy műhelyben kellett dolgoznia. Az volt a feladata, hogy a megjavítsa az elszakadt postazsákokat. Hónapokon át tervezte, hogyan fogja kihasználni ezt az új helyzetet, végül egy olyan ládába bújt, amit ő készített, és a raklapra rakott postazsákok közé rejtett. Csak várnia kellett, hogy a börtön dolgozói átszállítsák egy raktárba. Ott aztán kibújt a ládából, és kisétált az épületből. Egy nappal később egy rendőr meglátta, hogy a vonatsínek mellett szalad.

McNairnek viszont sikerült meggyőznie arról, hogy csak kocog.

2007 októberében kapták el Kanadában. Ma is börtönben van, és ki tudja, talán egy újabb szökést tervezget.