Kormányzati forrásokra hivatkozva azt írja a Magyar Idők, hogy a nemzeti konzultáció valamennyi kérdőívének bezúzatását és a kormányzati akció honlapjának lekapcsolását követeli személyiségi jogaik állítólagos megsértése miatt a Helsinki Bizottság. Soros György, milliárdos üzletember fiókszervezete azért fordulna szokatlanul agresszív eszközökhöz, mert a kérdőív a bevándorló-párti tevékenységére tesz állításokat. Korábban megírtuk, hogy Soros százmilliókkal támogatta azt a Helsinki Bizottságot, amely csak az illegális migránsok segítésével és a börtönlakók helyzetének jobbításával foglalkozott az elmúlt években. Az álcivil szervezet ezzel párhuzamosan pereket kezdeményezett Magyarország ellen, két bangladesi migráns perével konkrétan milliós nagyságrendben nyerészkedett.

A Magyar Idők arról ír, hogy a Helsinki Bizottság fentieken túl kétmillió forint sérelmi díjat is követel a Miniszterelnöki Kabinetirodától, és emiatt bírósághoz fordultak. A lap szerint keresetüket egy nyilvánvaló hazugságra alapozták. Ennek kapcsán ismertetik, hogy a nemzeti konzultáció ötödik pontja szerint „Soros György azt is el akarja érni, hogy a migránsok enyhébb büntetést kapjanak az általuk elkövetett bűncselekményekért", valamint az is olvasható, hogy „Soros György jelentős összegekkel támogat olyan szervezeteket, amelyek segítik a bevándorlást és védik a törvénytelenségeket elkövető bevándorlókat". A szöveg szerint „ilyen például a Helsinki Bizottság, mely a határzár tiltott átlépése kapcsán azzal érvelt, hogy aggályosnak tekinthető a jogellenes belépéssel kapcsolatos súlyos jogkövetkezmények alkalmazása". A Helsinki Bizottság ugyan elismeri, hogy valóban leírták ezeket a szavakat, de szerintük a kérdőív szerkesztői kiragadták azokat szövegkörnyezetükből, és ezzel más lett a jelentésük.

Soros jogász csapata pontatlan idézettel akarja bezúzatni a nemzeti konzultációs kérdőíveket

A portál azt írja, hogy a Soros által bőkezűen támogatott szervezet a keresetlevelében nem pontosan idézi a konzultáció szövegét, olyan mondatokra hivatkoznak, amelyek nem szerepelnek a kérdőívben, és ezzel akarják megakadályozni, hogy azok minden magyar háztartásba eljussanak. Beadványukban következetesen rosszul idézik a mondatot: „Ilyen például a Helsinki Bizottság, mely például (!!!) a határzár tiltott átlépése kapcsán azzal érvelt, hogy »aggályosnak tekinthető a jogellenes belépéssel kapcsolatos súlyos jogkövetkezmények alkalmazása.«." A lap úgy látja, hogy a Helsinki Bizottság ezzel megváltoztatta az eredeti mondat jelentését, azt sugallva, hogy a kérdőív szerint szervezetük más kérdésekben is a migránsok számára kedvezőbb elbírálásért küzd, majd ezt cáfolva oldalakon keresztül bizonygatják, hogy a kormány hazudik, és ezért a konzultációt le kell állítani.

A Helsinki Bizottság érvelésében az is szerepel, hogy ők nem általában a migránsokról, pusztán a menedékkérőkről, menekültekről fejtették ki véleményüket abban az anyagban, amelyből a konzultáció idéz. A Magyar Idők.hu kiemeli, hogy a szervezet egyik kiadványában, a „Külföldiek Magyarországon" címűben leírják, hogy a migránsoknak különböző csoportjai vannak, és ugyanebben a dokumentumban megkülönböztetik az önkéntes és a kényszermigrációt. E tanulmányban arról is írnak, hogy a közbeszéd nem tesz különbséget migráns és migráns között. A portál úgy látja, a migrációs válság kapcsán emlegetett migránsok mindegyike menedékkérő, aki vagy itt, vagy – miután illegálisan átlépte hazánk és más európai államok határát is – mondjuk Németországban folyamodik menekültstátuszért, azzal a hivatkozással, hogy őket üldözik, hogy veszélyben az életük, hogy ők menekültek.

A Magyar Idők szerint gyenge lábakon áll az az érvelés, hogy a Helsinki Bizottság nem állította azt, hogy enyhébb büntetést szeretne a migránsoknak. A lap szerint az teszi igazán cinikussá ezt az állítást, hogy Soros jogvédő csapata a szóban forgó anyagban, amelyből a konzultáció szerkesztői idéznek tőlük, azért szállt síkra nemzetközi példákra, egyezményekre és joggyakorlatra hivatkozva, hogy a menekülteket egyáltalán ne szankcionálják az illegális határátlépés miatt.

A Helsinki Bizottságnak Soros-pénzzel és bevándorlókkal terhelt múltja van

Korábban megírtuk, hogy a Magyar Helsinki Bizottság tavaly 2800 menekülő bevándorlónak nyújtott ingyenes jogi segítséget menedékjogi eljárásban, fogva tartásuk kapcsán, illetve annak érdekében, hogy ideérkező családtagjaik helyzetét is rendezzék. Arról is beszámoltunk, hogy a Helsinki Bizottság a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) által 2016 végén nyilvánosságra hozott dokumentum szerint 2015-ben 824 700 dollár támogatást kapott három programra, két célterületen (igazságügyi reform és jogállamiság; emberi jogi mozgalmak). Ez 239,2 millió forintnak felel meg.

Ismert, a Helsinki Bizottság volt az a szervezet, amely úgy jutott bevételhez, hogy beperelte Magyarországot két bangladesi migráns menedékkérelmének elutasítása miatt, és a hazánkat elítélő döntést követően 8.700 eurót, azaz 2,7 millió forintot nyerészkedtek a strasbourgi peren. Mindezt úgy, hogy két bangladesi bevándorló ismeretlen helyen van, még a Helsinki Bizottság sem tud a hollétükről.

A Magyar Idők cikkére reagálva Hollik István Fidesz-KDNP-s képviselő alaptalannak nevezte a beadványt és felháborítónak azt, hogy a szervezet jogi trükkökkel próbálja megállítani a konzultációt. Hozzátette: a Soros György üzletember által támogatott szervezetek mindent megtesznek, hogy a magyarok ne mondhassák el a véleményüket, de aki a konzultációt támadja, az a demokrácia egyik alapértékét támadja.