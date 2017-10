Botrány a menzán: kukacos volt a tészta

A Tényekben mutatták be egy dunakeszi gimnazista videóját, az iskolamenzán kapott mákostésztájában mozgó kukacot vette fel. Azóta több szülő is lemondta gyereke iskolai étkezését, mivel szerintük ehetetlen ételt adnak a menzán. Van olyan szülő, aki éthordóval küldi iskolába gyerekét, hogy vigyen haza mintát az ebédből.

Ehető ételeket követelnek Dunakeszin a szülők a menzára. Sokan a Facebookra töltötték fel, hogy mit kapnak naponta a gyerekek enni. Látni felismerhetetlen levest és rohadt almát is. Már régóta elfogadhatatlannak tartják a menzán felszolgált ételeket.

A kukacos tészta miatt egy másik, általános iskolás gyerek szülei is bejelentést tettek, és vizsgálatot kértek a Nébih-től. Ezzel párhuzamosan a botrány kirobbanása után az önkormányzat is vizsgálatot kért a cégtől, amelyik az ételeket főzi és szállítja Dunakeszire az óvódákba és iskolákba.

Dióssi Csaba polgármester szerint volt már olyan programuk, amikor a szülők ingyenesen megkóstolhatták az ételt és véleményt mondhattak róla. "Igyekeztünk a visszajelzést alapján fejleszteni a közétkeztetést. Természetesen, most szakembereket is meg fogunk bízni, akik szakmai oldalról is átvizsgáljak a közétkeztető céget" - mondta.

A cég két nap után reagált a Tények megkeresésére. Vizsgálatuk azt állapította meg, hogy a gyümölcsmoly lárvája a tálalást követően, a mákos tésztával egy tálcán lévő szilvából kerülhetett át az ételre.

Közben a szülők is akcióba léptek. A Facebookon sokan azt írták, hogy a kukacos mákostészta csak a jéghegy csúcsa, és hogy a gyerekek minősíthetetlen ételt kapnak, ami miatt visszamondták az iskolai étkezést. Mások közösségi oldalakon osztották meg tapasztalataikat, így próbálják elérni, hogy jobb ebéd legyen a menzán. Az egyik szülő például dobozzal küldi iskolába gyerekét, hogy vigyen haza mintát az ételből.