Alaposan befürdött Gulyás Márton főállású Soros-aktivista, hiszen nagy dérrel-dúrral jelentette be korábban, hogy az által összegrundolt október 23-ai tüntetésre az ellenzéki pártok közül egyedül csak az LMP nem mondott még igent. Szép lassan kihátráltak ugyanis a balliberális törpepártok is a közös erődemonstrációból: előbb Szél Bernadett alakulata és a Momentum, később az Együtt és a Párbeszéd mondott nemet a részvételre. Juhász Pétert valósággal szétszedték rajongói ezért a lépéséért közösségi oldalán, Karácsony Gergely pedig nehezen értelmezhető indoklással állt elő a történtekre. Botka László bukását követően nem kellett sok időnek eltelnie, és ismét áll a bál a baloldalon. Káosz, fejetlenség az ellenzéki vezérek és híveik körében – ahogy megszokhattuk.

Mostanában semmi nem jön össze a baloldalnak, ezúttal egy egyszerű tüntetésen kaptak úgy hajba, hogy a fél internet őket szidja. Gulyás Márton, Soros-aktivista által életre hívott, október 23-ra meghirdetett nagy ellenzéki megmozdulás mára teljes kudarcba fulladt, gyakorlatilag naponta fújnak visszavonulót a különböző baloldali pártok. A napokban két mikropárt, az Együtt és a Párbeszéd is jobbnak látta visszavonulót fújni az oltári nagy égésnek ígérkező megmozdulásról. Rajongóik azonban úgy tűnik kevésbé díjazták a pártvezetőknek ezt a lépését. Anyázás, árulózás, káosz lett a végeredmény.

Juhász Pétert meleg éghajlatra küldték rajongói

A nulla és félszázalék közötti támogatottsággal rendelkező Együtt elnöke, Juhász Péter olyan kommentáradatot kapott a nyakába, miután visszamondta pártjának részvételét az október 23-ai tüntetésről, hogy azt a legprofibb Facebook-oldal kezelőknek is nehezére esne gyorsan törölni. Szemezgettünk a csodálatosabbnál csodálatosabb hozzászólásokból.

Az egyik kommentelő rohadéknak nevezi a Juhi becenévre hallgató politikust:

Menj a francba Juhász Péter, már te is? Szarjatok ránk magasról, mint a többi rohadék, így aztán senki nem megy majd szavazni.

Egy másiknál most telt be a pohár:

Juhász Péter eddig volt szimpatikus nekem ön és a pártja. De be kell látnom, hogy önök nem akarnak kormányváltász! A viszont soha nem látásra!

Páran felvetették, hogy csak az önös érdekeik vezérlik Juhászékat:

Érdekli Önöket egyáltalán az emberek akarata, vagy csak önös érdekeik vezérlik??

Szarnak ezek a népre, mondja egy másik dühösnek tűnő rajongó:

Most dőlt el végleg ,hogy tuti nem fogok sem Karácsony Gergelyre sem az "együttre" szavazni. Szarnak arra hogy mit akar a nép.

Tele helyesírási hibával, de a lényeget ebből is ki lehet hámozni:

Azt hiszem most játszottátok el az emberek utolsó csepp bizalnát. Amblokk az összes ellenzéki párt mehet a levesbe. Szuper.

Nagyon úgy néz ki, hogy nem ez volt Juhász Péter legjobb döntése, legalábbis az Együtt minimális számú hívei körében biztosan nem.

Olyan magyarázatot adott Karácsony Gergely a történtekre, hogy azt senki nem érti

Érzékelte ezt Karácsony Gergely, a szintén nulla és félszázalék között álló Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, és egy rövid kommentben magyarázkodni kezdett oldalán. Nem valószínű, hogy sokan értették, hogy mit is akart mondani, mindenesetre nagyjából úgy érvelt, hogy nem ők mondták le a részvételt, hanem csak az Együtt és Juhászék lemondása után a szervező Gulyás Márton mondta le a rendezvény pártokat felvonultató részét. Ha valaki véletlenül összerakta a fejében Karácsony magyarázatát, annak biztos, hogy bekavar az az információ, hogy a két párt most fogott össze újra. A Párbeszéd elnökéről kiderült az is, nem lesz országgyűlési képviselő jövőre, mert csak akkor akar beülni a parlamentbe, ha miniszterelnök lehet. Magyarán arra utalhatott a politikus, hogy maradna zuglói polgármester.