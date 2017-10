Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Czeglédy Csabához köthető bűnszervezetnek az volt a feladata, hogy "kampánypénzt gyártson" az MSZP-nek és a DK-nak. Szerinte az ügyvéd nem más, mint a baloldal és Gyurcsány Ferenc strómanja.

Gyurcsány Ferenc egyik cége, az Altus Portfólió Kft. több mint 80 millió forintot adott Czeglédy Csabának, hogy kifizesse azokat a diákokat, akik nem kapták meg a fizetésüket - mondta a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában Budai Gyula. Ráadásul a héten az ügyben újabb három gyanúsított előzetes letartóztatását rendelték el. A kormánypárti képviselő szerint ezek az események is igazolják,

egy olyan bűnszervezet működött, amelynek az volt a feladata, hogy kampánypénzt állítson elő az MSZP-nek és a DK-nak.

Budai Gyula elmondta, az Altus Portfólió Kft. a kölcsönt a Humán Operátor Zrt.-nek uniós forrásokból biztosította. Ez a cég több mint másfél milliárd forintot kapott az uniótól, de a pénzt meghatározott célra és nem arra kapta, hogy azt továbbadja. A fideszes politikus szerint ha az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) következetes, akkor azonnal vizsgálatot indít.

Budai Gyula azt mondta, Czeglédy Csaba 10-15 éve ott mozog "Gyurcsány Ferenc és a baloldal környékén", intézi a jogi ügyeket, intézi "a piszkos pénzügyeket",