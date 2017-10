Nagyon sokan indultak idén is a Spar Budapest Maraton futóversenyen. Persze nemcsak profik, hanem lelkes amatőrök is rajthoz állhattak, köztük csapatok és családok is. A versenyen ugyanis különböző, a maratonnál rövidebb távokon is lehetett futni. A szép, napos időben ezrek élvezték a futást Budapesten.