Volt, aki féltékenységből, volt, aki pénz miatt, de akadt olyan is, aki rasszizmusból ölt. Ezekben a gyilkosokban egy közös van: mindannyian sportolók voltak. A legtöbben a legmagasabb szinten. Van, aki még most is börtönben van, de akad olyan is, akit szabadon engedtek, aztán újra elfogtak.