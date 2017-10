Ezt az alkalmazást érdemes letölteni, az életét is megmentheti

Több ezren halnak meg évente szívinfarktusban Magyarországon. Az esetek jelentős része azonban megelőzhető lenne. Ebben segíthet egy új telefonos applikáció, amelynek segítségével a mentők riaszthatják és a helyszínre irányíthatják a legközelebbi elsősegélynyújtókat.

Másodpercenként kétszer, 5-6 cm mélyen - ez az alapszabálya az újraélesztésnek. Mégha a legtöbben tisztában is vannak ezzel, sokan nem merik alkalmazni az egyszerű, életmentő mozdulatokat. Az utcán, tereken összeesett emberek pedig megmenthetőek lennének, ha valaki elkezdené perceken belül az újraélesztést. Ehhez nyújt segítséget egy most kifejlesztett mobilaklalmazás, a Szív City.

Az alkalmazást már az első napokban több mint ötezren töltötték le.

Idén egy nagy újdonság is bejelntésre vár, méghozzá egy olyan applikáció, amit múlt héten már részben ismertettünk, de ma kezdte meg igazán a működését. " - mondta Győrfi Pál a mai bemutón az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A szóvívő azt is hozzátette, hogy azok, akik az utcákon lesznek rosszul, öt percen belül kellene megmenteni. De, ha a mentőállomástól néhány száz méterre is van csupán ez a rosszullét, akkor is nehéz öt perc alatt elérni a beteghez.

Egy olyan alkalamazást szeretnénk majd működtetni, amellyel szeretném a embertársainkat bevenni a feladat megoldásba" - mondta egészségügyért felelős államtitkár Ónodi-Szűcs Zoltán a programon.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az egészségügyi ellátó rendszer egy ilyen probléma megoldására nem lesz alkalmas, hiszen pár percen belül lehetetlenség kiérkezniük.

„Ezt az ügyet csak mi együtt tudjuk megoldani. Én azért vagyok erre büszke, mert egy ez tényleg egy újdonság Európában. És nagyon remélem, hogy példát tudunk majd nyújtani a többi országnak"- tette hozzá.

Az államtitkár azt is mondta, hogy elsősorban a fiatalokat szeretnék megcélozni az alkalmazás használatával.

Hogyan működik az alkalmazás?

Ha valaki összeesik az utcán, a mentőszolgálat az alkalmazáson kerseztül riasztja azokat a regisztrált önkénteseket, akik 500 méteres közelben vannak. Így odasiethetnek a beteghez, és elkezdhetik az újraélesztést, amig a mentősök megérkeznek.

A túlélési esély most még viszonylag alacsony: 5-8 százalék körül mozog.

A Szív City segítségével viszont ezeket a számokat a négy, sőt az ötszörösére is emelkedhetnek.

Az egésznek az ereje abban rejlik, hogy minél többen regisztrálnak, és minél többen részesei lesznek a Szív City közösségnek, annál több életet menthetünk meg. Azt már 20-25 éve tudjuk, hogy az iagzi sikereket az újraélesztés túlélésének javításában a laikus közösség tudja adni. Bármennyire zseniálisan felszerelt és sok mentőautó áll a rendelkezésére a mentőszolgálatnak, fizikai lehetetlenség, hogy pár percen belül a keringés megállás helyszínén lehessenek"

- mondta a sajtótájékoztatón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai vezetője, Nagy Ferenc .

Az életmentő alkalmazás ötlete egy orvostan hallgató fejéből pattant ki. A fiatal lány megkereste egy informatikai cég, aki nemcsak szponrozként, de imformatikai hátteret biztosítva segédkezett. Később pedig csatlakozott a Magyar Újraélesztési Társaság és a Máltai szeretet Szolgálat is, mint szakmai támogatók.

Nemcsak az egészségügyi dolgozó tud segíteni a betegen, hiszen a laikus újraélesztéshez nem kell semmilyen egészségügyi végzettség. Ha beregisztrálnak, és egy keringésleállásnak az 500 méteres körzetében vannak, akkor ők kapnak erről egy értesítést, és egy navigáció jön létre köztük, így oda tudnak menni és el tudják kezdeni ezt a nagyon fontos mellkaskompressziót" - magyarázta a mobilalkalmazás működési elvét az ötletgazda, Fejes Marianna.



Az informatikai cég, amely kifejesztette a Szív City alkalmazást, az Alerant Informatikai Zrt. volt.



„Egy applikációt kellett készíteni, és egy informatikai hálózatot erre felállítani, ami összeköti az OMSZ-t és az önkéntes segítségnyújtókat. A munkánk javarészt abból áll, hogy feladatokat kapunk, nem mi döntjük el, hogy mivel akarunk foglalkozni, ez pedig a saját alkotásunk. Sok társadalmi dimenziója van ennek a projektnek, amellyel egyébként nem igen foglalkozunk"- nyilatkozta, a aszoftvert fejlesztő Alerant Informatikai Zrt. képviseletében Domokos Péter.

Azt tervezik, hogy folyamatosan frissíteni, bővíteni fogják, és újabb funkciókkal is kiegészítik majd az alkalmazást.

"Nagyon sok lehetőség van abban, ha az alkalmazás funkcióját kiszélesítjük és nemcsak a keringésleállásnál alkalmazzuk, hanem más esetekben is."

Az alkalmazás egyelőre csak Budapesten működik, de azt tervezik, hogy országosan is kiterjesztik.hamarosan