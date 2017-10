Nagyon csúnyán elhajtották Czeglédy Csabát

A Human Operatornak a megkárosított diákmunkások pénzügyi rendezésének ügyében a jövőben a magyar állammal kell egyeztetnie és nem a DiakÉsz jogi képviselőjével – derült ki abból az Origo birtokába került levélből, amit Czeglédy Csaba jogi képviselőjének felvetéseire írt a DiakÉsz.

Ismét levelet írt a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉsz) jogi képviselőjének Czeglédy Csaba. A levelet Czeglédy jogi képviselője adat postára,a mit a jogi képviselet október 16-án kapott meg és október 17-én válaszolt is az előzetesben ülő baloldali politikus felvetéseire – tudta meg az Origo.

Czeglédyék levelükben kijelentették, hogy a Human Operator azon dolgozik, hogy a károsult diákok megkapják a pénzüket. A Human Operator azt kérte a DiakÉsz jogi képviselőjétől, hogy küldjék el nekik azt a listát, amin a károsultak követelései szerepelnek. A Human Operator arról is tájékoztatott, hogy mivel a szervereiket lefoglalták, így nem tudják elérni az alkalmazásukban álló diákok bérjegyzékét. Végül pedig Czeglédy felszólított a DiakÉsz jogi képviselőjét, hogy ne tegyen a nyilvánosság előtt valótlan kijelentéseket.

DiakÉsz: Mostantól az állammal kell tárgyalni

A DiakÉsz jogi képviselője a levél kézhezvételét követően rögtön válaszolt Czeglédy jogi képviselőjének. Ebben a levélben a DiakÉsz sajnálattal állapítja meg, hogy a Human Operatornak nincsen információja arról, hogy hány diákot, mekkora összegben károsított meg, és hogy nincsen pénze rendezni a károkat. A DiakÉsz jogi képviselője közölte, hogy éppen a teljesen rendezetlen helyzet miatt fordult október 2-án Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Kövér László házelnökhöz a károsult diákok helyzetének rendezése érdekében.

Mivel október 10-én a Fidesz frakciójának több tagja határozati javaslatot nyújtott be a diákok helyzetének a rendezése érdekében, ezért a jövőben a Human Operatornak nem a DiakÉsz jogi képviselőjével kell egyeztetnie, hanem a magyar állammal kell elszámolnia a károsult diákok pénzügyi követelésének a rendezésére, és kifizetni az elmaradt összeget – olvasható a DiakÉsz jogi képviselőjének a válaszlevelében.

Gyurcsány feleségének a cége finanszírozott?

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Gyurcsány Ferenc feleségének a cége nem egy baráti kölcsönt adott az előzetesben ülő Czeglédy Csabának, így az üzletszerű tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúja is felmerülhet az Altus Zrt.-vel szemben. A DK-elnöke korábban azt mondta, hogy idén kereste meg őt Czeglédy, hogy pénzügyi gondjain segítsen, azonban az is kiderült, hogy a bukott miniszterelnök tévedett, mert Czeglédy és az Altus között tavaly jött létre egy kölcsönszerződés, ráadásul Gyurcsány arról is beszélt, hogy ők is vesztettek pénzt, miközben Czeglédyék kamatostul kifizették.

Hárommilliárdos kár

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A gyanú szerint a férfi által vezetett, munkaerő-közvetítést végző Human Operator Zrt. köré szerveződő, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózat 2013 és 2016 között mintegy hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó iskolaszövetkezetek nagy része a cég által közvetített diákmunka után nem fizette ki a diákok májusi és júniusi bérét. Az elmaradás becslések szerint mintegy ezer diákot érint, és súlyos milliókra rúg. Az ügyben tizennégy személy van előzetes letartóztatásban.

A Fidesz egyébként bejelentette, hogy segít a Czeglédy-ügy áldozatainak kártalanításában.