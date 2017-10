Így töpörödött össze a baloldal, és tűnt el a Jobbik

A tatai időközi választáson a Fidesz-KDNP egy olyan választókerületben diadalmaskodott több mint 64 százalékos eredménnyel, ahol a 2014-es tavaszi országgyűlési választáson a baloldali összefogás pártjai és az LMP több szavazatot kapott, mint a kormánypártok. A tatai választás azt is világosan megmutatta, hogy a baloldal pártjai együttesen sokkal nagyobb támogatottsággal bírnak, mint a Jobbik. Az idei nagyvárosi időközi választások eddig a Fidesz sikerét hozták.

Nem várt fölénnyel nyerte meg a tatai időközi választást a Fidesz-KDNP jelöltje, aminek egyrészt azért van nagy jelentősége, mivel mindegyik nagyobb parlamenti párt ringbe szállt. Másrészt pedig egy tízezer főnél népesebb településen tartották, ahol a pártok támogatottságának az alakulását sokkal jobban le lehet mérni, mint a kisebb településeken, ahol a személyiségnek sok esetben sokkal nagyobb szerepe van, mint a pártlogónak.

Összetöpörödő baloldal, előretörő Fidesz

A tatai választás azonban több tanulsággal is szolgált, mivel a körzetben jelentősen átrendeződtek az erőviszonyok az elmúlt három évben. A Fidesz-KDNP jelöltje október 15-én az összes szavazókörben fölényesen diadalmasodott, az egyik szavazókörben 70 százaléknál nagyobb volt a támogatottsága. 2014-ben ebben a tatai választókerületben még teljesen más támogatottsági adatokat láthattunk, mivel a baloldal lényegesen erősebb volt, de még a Jobbik is jobb eredményt ért el három éve, mint most.

2014-ben az őszi önkormányzati választáson a pártok versenyét a megyei listás választáson a Fidesz nyerte meg ebben a körzetben, de akkor csupán 46,36 százalékot ért el, míg a baloldali pártok együttes eredménye 39,81 százalék volt. Mostanra a baloldal 21,65 százalékra esett vissza, míg a kormánypártok 64,44 százalékra erősödtek. A Jobbik három éve 13,83 százalékot kapott, míg most csak 12,15-öt. Ez az eredmény is azt mutatja, hogy a Vona-párt Tatán sem tudott erősödni, így meglehetősen viccesen hangzik, hogy ők a Fidesz egyetlen kihívói.

Jobbik: van lejjebb

Ha a mostani eredményeket a 2014-es országgyűlési választási eredménnyel hasonlítjuk össze, akkor még nagyobb változást látunk. A Fidesz-KDNP akkor 40,04 százalékot kapott Tata ezen részén. Ez az eredmény a Fidesz országos támogatottságához (44,87 százalék) képest több mint négy százalékponttal rosszabb eredmény. A baloldal akkor országosan 25,57 százalékot kapott, de ebben a tatai körzetben 31,98 százalékot. Ha ehhez hozzáadjuk az LMP által szerzett 8,78 százalékot, akkor azt látjuk, hogy a baloldali-liberális erők ebben a választókerületben 2014-ben még erősebbek voltak (40,76 százalék), mint a Fidesz.

A tatai 3-as választókerület az elmúlt évek alapján egyáltalán nem nevezhető erősen jobboldalinak, inkább billegőnek lehetne nevezni. A baloldal nem gyengült meg olyan mértékben, mint országosan, sőt 2014 tavaszán szoros versenyben volt a Fidesszel. A kormánypártok dominanciája az elmúlt években erősödött meg, és nőtt óriásira a baloldallal szembeni előnyük. A Jobbik ebben a választókerületben 2014-ben is az országos átlagánál gyengébben szerepelt, de a támogatottságuk az elmúlt években tovább csökkent.

Nem muzsikált túl jól az ellenzék

A tatai választások után megnéztük azt is, hogy mi volt idén a 10 ezer főnél népesebb településeken tartott időközi választások összesített eredménye, mivel így átfogóbb képek kaphatunk a pártok támogatottságáról a közvélemény-kutatások mellett. Idén eddig Szentendrén, Sarkadon, Szarvason, Budapest XIV. és VIII. kerületében, Debrecenben, Gyömrőn, Gyulán, Pakson és Tatán szavazhattak. A végeredményt az torzította, hogy sok helyen nem indult el a baloldal, vagy a Jobbik és félve a súlyos vereségtől, inkább független jelölteket támogattak.

Az idei tíz időközi voksoláson a legtöbb szavazatot a Fidesz-KDNP szerezte (39,44 százalék). A 2014-es baloldali összefogás pártjai (MSZP-DK-Együtt-Párbeszéd-Liberálisok) csupán 7,11 százalékot szereztek, míg a Jobbik csupán 2,93 százalékot. Persze ebből az eredményből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, de a kormányváltásról álmodozó baloldal és Jobbik eredménye finoman szólva sem nevezhető átütő erejűnek.