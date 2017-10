Dehogyis jótékonykodik el Soros 4600 milliárd forintot

Elég hihetetlennek tűnik, de tényleg ott tartunk, hogy külön el kell magyarázni, hogy sajnos nemhogy a Földön, de az egész galaxisban nincs olyan élőlény, aki csakúgy elajándékozna 18 milliárd dollárt. Az a helyzet, hogy még Soros Györgynek sincs ekkora szíve, hiába állítja az ellenkezőjét a propaganda. A nemzetközi oligarcha mindösszesen azért tolt át 4600 milliárd forintot az alapítványába, hogy ne kelljen adót fizetnie.

Kedd este a hazai média felvilágosult részét is bejárta a hír, hogy Soros György fogta magát, és mert annyira jó fej, átadott 18 milliárd dollárt a Nyílt Társadalom Alapítványoknak (OSF). Amely egyébként a saját családi biznisze, vagyis a felületes szemlélő számára nem igazán történt más, minthogy az űrből is szabad szemmel látható oligarcha az egyik zsebéből átseperte a másikba a lóvét. Egy kis ideig azért eltarthatott a művelet, tekintve, hogy 4600 milliárd forintról van szó. Kijönne belőle mondjuk tíz, agyonlopott 4-es metró.

A propaganda persze nem elégedett meg ennyivel, és muszáj volt olyan kontextust eszkábálnia az eset köré, hogy Soros György kvázi odaajándékozta az OSF-nek a vagyonát, sőt, ami még maradt neki (csekély 5-8 milliárd dollár), azzal is hasonló szándékai vannak, és már nyálazza a borítékot. Még azt is sikerült mellékesen megjegyezni, hogy a spekuláns nagylelkűségének hála az OSF egy csapásra az Egyesült Államok második legnagyobb "jótékony" alapítványává nőtte ki magát. Soros most már egyedül Bill Gates hátát kénytelen nézni, akinek az alapítványa még az OSF-nél is több pénzt - mintegy 40 milliárd dollárt - kezel. (Érdekes viszont, hogy a Microsoft atyja valamiért ebből nem arra költ, hogy ide-oda telepített civil szervezetek képében behálózza a világot.)

Kétségtelen, a sztori a galamblelkű Soros Györgyről bár tetszetős, de egy árva szó nem igaz belőle. Soros ugyanis egyedül azért csoportosított át 18 milliárd dollárt, hogy ne kelljen adót fizetnie.

A trükközésről a Bloomberg rántotta le a leplet, a tekintélyes amerikai lap arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzáramoltatás mögött egyedül az a szándék húzódik meg, hogy Soros el akarja kerülni, hogy egy közel 40 százalékos szövetségi adókulcsot, plusz egyéb illetékeket vessenek ki az offshore vagyonára. A törvények szerint ugyanis Sorosnak év végéig tejelnie kellene az államkasszának a Quantum névre hallgató befektetési alapja (hedge found) után, ezért sok más milliárdoshoz hasonlóan, ő is inkább az adományozást választotta, amellyel így "tisztára mossa" az adóköteles vagyonát, és megmenekül az állami sáp alól. Az amerikai kongresszus egyébként még 2008-ban hozta meg azt a döntést, hogy 2017. december 31-ig ad haladékot az offshore pénzek "hazahozatalának", illetve az adók befizetésének. Nem különösebben bonyolult azt belátni, hogy a határidő közelsége miatt vált hirtelen sürgőssé Sorosnak, hogy "megszabaduljon" 18 milliárd dollártól.

Ez volna tehát a nagy Soros-utalás igaz története. Egy legendával kevesebb.