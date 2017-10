Ingyenes és látványos programokkal készülnek október 23-ra

Október 23-án számos programmal várják a családokat is, a mozi, a múzeum, a koncert és a különleges fényfestés csak néhány program az ünnepi hétvégéről.

Kiss Anita, az ünnepségek szervezéséért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtófőnöke elmondta, a fényfestés látványos programnak ígérkezik. Október 22-én a Budapesti Műszaki Egyetem (Műegyetem), valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete, október 23-án pedig a Műegyetem és a Terror Háza Múzeum kap látványos megvilágítást.

Hozzátette: évek óta rendkívül népszerű, így idén is lesz Nyitott Parlament, azaz október 23-án 10 órától a családok megnézhetik az Országházban a Szent Koronát, a Díszlépcsőházat és a Kupolacsarnokot is.

Kulturális programokkal is készültek, október 22-én és 24-én a Terror Háza Múzeum ingyenesen látogatható. Az október 23-ai díszünnepség miatt a múzeum zárva lesz. Nagyobb gyerekekkel moziba is lehet menni, október 23-án 1956-os játék- és dokumentumfilmeket vetítenek a Corvin, a Tabán, valamint a Kino Café Moziban, ezek a programok is ingyenesek.

Október 22. és november 4. között a 4-es, 6-os, 47-es és 49-es villamosvonal egy-egy ikonikus forradalmi helyszínén - a Móricz Zsigmond körtérnél, a Szent Gellért térnél, a Kálvin térnél, a Széna térnél, a Jászai Mari térnél, a Nyugati térnél, a Blaha Lujza térnél és a Corvin negyednél - korhű ruhába öltözött rikkancsok osztogatnak majd korabeli hírekből összeállított újságot. A 6-os és a 49-es villamosvonalon nosztalgia villamosjáratok is közlekednek majd.

Október 23-án 17 órától Szabadságkoncert 1956 lesz a Millenáris B csarnokban, fellép mások mellett a Margaret Island és az Irie Maffia is. A belépés ingyenes, de előzetes online regisztráció szükséges hozzá.