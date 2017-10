Nem kerülhetnének többé gyerekek közelébe a szexuális zaklatók

Soha nem kerülhet gyerekek közelébe egyetlen elítélt pedofil sem – ezt mondaná ki a törtvény, ha a parlament elfogad egy törvénymódosítást. Most úgy tűnik, ez meg is történhet, a Fidesz javaslatát ugyanis valószínűleg támogatja majd az ellenzék. Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: nincs garancia arra, hogy ha valaki, aki képes volt egy 18 év alatti fiatal vagy kisgyereket szexuálisan zaklatni, az még egyszer ne tenné meg.

Három éve jelent meg az úszóklasszis, Szepesi Nikoletta könyve, amelyben arról írt, hogy több alkalommal molesztálta őt az úszóstáb masszőre. A férfiról Szepesi egészen pontosan így írt: „Volt egy stábtagunk, egy alacsony, kerti törpeszerű emberke, nagyjából ötven és hatvan között. Na most, ha azt mondom, hogy szexuális játékokat űzött velünk, akkor biztosan nem hiszed el, pedig így volt. Mentünk hozzá kezelésre, és ő a szájába vette a mellbimbónkat, szívta, szopogatta, nyalogatta, aztán csókolgatta, puszilgatta a p...kat is. ... ez a kis nyáladzó, perverz férfi megkérdezte, hogy megcsókolhatja-e a mellemet. Azt hittem, rosszul hallok, de mire tiltakozhattam volna, már ott volt a szája, a nyála, ott lihegett, aztán levette a fürdőruhát, mintha abban legalábbis nem tudott volna masszírozni, a fenekemet simogatta, a nyelvével érintette, majd a p...mat nyalogatta".

Amikor ez történt Szepesi 13 éves volt.

A könyvben ugyan a férfi neve nem szerepelt, de hamar kiderült, hogy az úszóberkekben csak Kicsi bácsi néven emlegetett férfi – akit egyébként Bacsa Istvánnak hívnak - volt az, aki Szepesit szexuálisan zaklatta. És mint kiderült nem csak őt. Szepesi már a könyvben azt írta, hogy több csapattársával is ugyanazt tette, mint vele, később aztán a férfi saját unokahúga is jelentkezett, hogy vele is pont ugyanez történt. Ahogy a Tényeknek korábban nyilatkozta, edzés után ott simogatta, ahol nem kellett volna.

Pont ezt a korosztályt szeretné a korábbinál is jóval erősebben védeni a Fidesz. Ezért tovább szigorítaná a büntető törvénykönyvet.

A párt országgyűlési képviselője, Selmeczi Gabriella a héten azt mondta: ha a parlament elfogadja a változtatásokat, akkor amennyiben egy bíró valakit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt jogerősen elítél, mellékbüntetésként köteles lesz a foglalkozásától is eltiltani. Ha tehát az elítélt a büntetését letölti, akkor utána soha nem mehet vissza olyan munkakörbe, amelyben kiskorú van rá bízva.

Vagyis leegyszerűsítve: ha Kicsi bácsi elítélték volna – ez csupán azért nem történt meg, mert a lányok, aki szexuálisan zaklatott, csak évekkel később mondták el, hogy mi történt – akkor, soha többé nem dolgozhatott volna masszőrként gyerekek közelében.

Ahogy Selmeczi Gabriella fogalmazott, nincs garancia arra, hogy ha valaki, aki képes volt egy 18 év alatti fiatal vagy kisgyermek sérelmére szexuális bűncselekményt egyszer elkövetni, az még egyszer ne tenné meg.

Azt is mondta, reméli, hogy a szigorítással ismét léphetnek egyet a gyerekek védelme érdekében. Ahogy fogalmazott: a mostani módosítást úgy tűnik, hogy támogatja az ellenzék is, és az emberek is egyetértenek vele.

A fideszes képviselő elmondta, hogy az új Büntető törvénykönyv, amelyet 2013-ban fogadtak el, már eddig is kiemelten kezelte a gyerekek védelmét.

Arról is beszélt, hogy

2014 decemberében lépett hatályba az a változás, amely szerint a pedofil bűncselekmény elkövetése nem évül el.

Utóbbi módosítás azért is nagyon fontos, mert például Kicsi bácsit a tanúvallomások ellenére sem ítélhették el, mert mire a lányok beszéltek arról, hogy mi történt velük, az ügy elévült.

Természetesen a korábbi törvények szerint.

De korábban a gyerekvédelmi jelzőrendszert is megerősítették, előírták az emberi erőforrások miniszterének, hogy szabályozza a tagok feladatát, kötelességét - mondta el Selmeczi Gabriella.

Ha a törvénymódosítást elfogadják, december elsején, vagyis néhány héten belül hatályba léphet.