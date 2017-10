Több mint 140 embert csaptak be Endrefalván. A csalók - egy apa és lánya - azt állították, hogy azok, akiknek hozzátartozói 1940 előtt születtek, valamint a Don-kanyarban elhunytak hozzátartozói kárpótlást kaphatnak, 1 millió forintot. Elkérték az áldozatoktól a személyes adataikat, és pénzt is utaltattak velük a saját számlájukra. A csalók több mint 2 millió forintot zsebeltek be, és nem csak az 1200 fős településen.