Hónapokig nem volt melegvíz 196 lakásban

A Nemzeti Közművek arról tájékoztatta az Origót, hogy ma visszakapcsolják a gázszolgáltatást abban a XI. kerületi társasházban, amelyről múlt hét pénteken írtuk meg, hogy négy hónapja nincs fűtés.

A 196 lakásos budapesti épületben még június 20-án kapcsolták le a gázt, mivel egy lakó szivárgást tapasztalt.

A Főgáz emberei viszont a helyszínen azt is megállapították, hogy a Bartók Béla út 122-126. alatti társasház teljes gázrendszere elavult, ezért úgy döntöttek, hogy amíg a lakóközösség nem modernizálja a belső hálózatát, a biztonsági kockázatok miatt felfüggesztik a szolgáltatást. A közös képviselő egy rendkívüli közgyűlésen meg is szavaztatta a beruházást a lakókkal, a munkálatok megkezdődtek, aztán váratlanul leálltak. A legutolsó határidő a befejezésre szeptember vége volt, de az átadás ekkor sem történt meg.

Többen közben kénytelenek voltak albérletbe költözni, mert a fűtésen kívül meleg víz sem volt, és például főzni sem lehetett. Az egyik lakó arról tájékoztatta az Origót, hogy

a maradók között sok az idős, de van olyan család is, ahová a hetekben született baba.

Azt állították, hogy nem a Főgáz tehet a csúszásról, hanem a kivitelező cég, a közös képviselő pedig elérhetetlenné vált. A szóban forgó urat nekünk sikerült elérni, aki viszont azt nyilatkozta, hogy a beruházás elkészült, és a Főgáz húzza az időt a műszaki ellenőrzéssel. A cégnél már azt a tájékoztatást kaptuk, hogy

sem a közös képviselő, sem pedig a kivitelező cég nem tett eleget a kötelességének, és nemtörődömségből gyakorlatilag hónapokig szabotálták, hogy előrelépés legyen az ügyben.

Akárhogy is, cikkünk megjelenését követően most úgy tűnik, hogy a tragikomikus helyzet végre megoldódik. A Főgáz lefolytatta a műszaki biztonsági ellenőrzést, és a gázmérőket is visszaszerelték a lakásokba.