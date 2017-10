Brutálisan megvertek egy nőt és a barátját

A 31 éves Micha Birgitta-nak betörték az orrát egy brutális támadás során, Angliában. Egy részeg férfi támadt rá az utcán és behúzott neki többször is, barátját pedig leütötte.

A támadás London East End nevű városrészében történt. Micha Birgitta épp elhagyta a Shoreditch nightclubot két barátjával, amikor egy biciklis nekik hajtott a City Roadon, és ellökte őket- írja a DailyMail.

Aztuán elkezdett kiabálni velük, hogy az ő hibájuk, hogy elestek.

„Mivel a barátom ekkor már ivott, veszekedni kezdett vele"- emlékezik vissza Micha az esetre.

A támadót egy nagyon dühös embernek írta le, aki Micha-nak betörte az orrát, barátját pedig leütötte.

Ezután elhajtott, de később visszatért.

„Megkérdezte, hogy jól vagyok-e? Én pedig visszakérdeztem, hogy úgy nézek ki, mint, aki jól van? Egy hatalmas púp van a fejemen! "

A nő megkérdezte a férfitól hogy mi a neve, mire az azt válaszolta, hogy "Omar".

"Szerintem be volt drogozva vagy nagyon sok alkoholt ivott, mert visszajött és provokálni kezdett minket."

Aztán újra elhajtott onnan, de akkor már Micha utána szaladt. Kiabálni kezdett az embereknek, hogy állítsák meg, végül azonban visszament, és akkor látta, hogy a barátja még mindig a földön fekszik.

Micha-nak eltört az arccsontja és a két fekete karika volt a szeme körül. A nő sokkot kapott.

A rendőrök kitettek egy homályos és szemcsés felvételt, amit egy térfigyelő kamera készített a férfiról.

A nő azt is elmondta, hogy a térfigyelő nagyon rossz minőségű felvételt készített.

„Talán a saját anyja se ismeri fel azon a videón"- mondja.

De Micha Birgitta talált egy képet a The Hackney Gazette nevű újságban, ami a támadójukat ábrázolta. Lefényképezte barátja telefonjával és beküldte a rendőröknek. Az újságban ugyanis megjelent egy rendőrségi felhívás, egy hónappal korábban ugyanarról a férfiról.

A nő azóta is retteg kilépni az utcára.

Ha olyasvalakit látok, aki hasonlít rá, nem érzem magam biztonságban. Félek, hogy valaki újra utánam fut. Még mindig nem vagyok jól. Még most is fáj az orrom és ferde is."

A nőnek kettős látása is volt az egyik szemére, amire orvos azt mondta, hogy néhány héten elmúlik.

Azóta eltelt két hónap, de Micha-nak még mindig nem javult a szeme.