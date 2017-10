Bayer Zsolt halálát kívánta, kirúgták

Leváltotta a Budapesti Gazdasági Egyetem Bajomi-Lázár Péter intézetvezetőt, mert a főiskolai tanár egy ellenzéki konferencián a sajnálatát fejezte ki afölött, hogy Bayer Zsolt jobboldali publicista még él. A Soros-egyetemen (CEU) is oktató "szakemberrel" szemben etikai vizsgálat indult, amely megállapította, hogy megsértette Bayer emberi méltóságát. Bajomi-Lázár most az Indexen - Simicska portáljának segítségével - próbál kimosakodni.

Mától már nem intézetvezetője a Budapesti Gazdasági Egyetemnek (BGE) Bajomi-Lázár Péter, az egyetem etikai bizottsága ugyanis úgy döntött, hogy leváltja a főiskolai tanárt a Társadalomtudományi Intézet vezetői posztjáról. Az eset hátterét az Origo írta még két hete, ez után indult etikai vizsgálat a másodállásban a Soros-egyetemen (CEU) is dolgozó "szakember" ellen.

Bajomi-Lázár egy ellenzéki konferencián úgy fogalmazott, hogy

Nem biztos, hogy tömegigény van a kiegyensúlyozott újságírásra. Nem biztos, hogy egy, a kormánnyal nem szimpatizáló újságolvasó számára érdekes, mit írt a néhai Seszták Ágnes vagy a sajnálatos módon még élő Bayer Zsolt.

Sem az eseményen, sem az azt követő másfél napban senki nem volt, aki a balliberális oldalon elhatárolódott volna a tanár egészen gyalázatos mondatától. Mindez azért is volt szembetűnő, mert Bayer Zsoltot viszont rendszeresen támadja az ellenzék az írásai miatt.

Ez alapján úgy tűnik, a háborgás csak akkor indokolt, ha az ellenzéki tömb érzi sértve magát.

A mostani fejleményekről az Index számolt be, ami egyébként azért furcsa, mert Simicska Lajos oldala mindeddig egyáltalán nem foglalkozott a történtekkel. Valamiért most mégis nekik nyilatkozott Bajomi-Lázár, aki érezhetően megpróbálta tompítani a következményeket, az Index pedig ehhez készségesen felületet is biztosított. Többek között azt állította, hogy ő maga tájékoztatta az egyetem vezetését, hogy hibát követett el és ő maga ajánlotta fel, hogy távozik az intézetvezetői tisztségéből. Csakhogy az igazság az, hogy Bajomi-Lázár másfél nappal az ominózus konferencia után kért először bocsánatot, miután az Origo megkereste a BGE-t az ügyben.

Vagyis Bajomi-Lázár magától nem követte volna meg Bayer Zsoltot, és csak akkor reagált, amikor kipattant a botrány.

Az Indexet a valóság ezúttal sem érdekelte különösebben. Az egyetem illetékes testülete mindenesetre megállapította, hogy a tanár vétett a BGE etikai kódexe ellen, a megszólalásával pedig megsértette Bayer Zsolt emberi méltóságát és személyiségi jogait. Ezért nem vezetheti többet a patinás intézmény Társadalomtudományi Intézetét.