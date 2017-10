Offshore cég is tarkítja a Czeglédy-Gyurcsány botrányt

Czeglédy Csabához, a bukott szocialista ügyvédhez köthető Humán Operator Zrt. jelenleg is 25 %-ban tulajdonosa a TeleQuest Telemarketing Szolgáltató Kft-nek, amely cégben Czeglédyékkel egyidejűleg tulajdonos a Progrex Llc. is, amely egy Seychelles szigeteki offshore cég. Ismerve a baloldali pénzeltüntetési módszereket- gondoljunk csak Boldvai Lászlóra - nem lennénk meglepve, ha az offshore cég mögött is Czeglédy vagy más baloldali politikusok állnának, akik így akarnak eltüntetni egy kis "fekete pénzt" a hatóságok szeme elől.

Czeglédy Csabáról és cégéről, a Humán Operator Zrt-ről illetve az azzal kapcsolatos botrányos visszaélésekről már sokat írtunk. Jelen állás szerint Czeglédy Csaba, Botka és Gyurcsány ügyvédje, az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt szombathelyi képviselője előzetes letartóztatásban van.

A gyanú szerint ugyanis Czeglédyék 2011 és 2016 között diákmunka közvetítéssel foglalkozó céghálózatot alakítottak ki. Céljuk pedig az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Humán Operátor Zrt-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével elkerüljék a diákmunka-közvetítés után járó adók megfizetését.

A gyanú szerint az okozott kár 3 milliárd forint volt. Czeglédy Csaba és társai ellen a fentiek miatt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás.

Pár napja írta meg az Origo azt is, hogy a fideszes Bóna Zoltán frakcióvezető-helyettes országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a Czeglédy ügyben károsult diákok kárrendezésével kapcsolatban. Bóna emellett szóba hozta azt is, hogy jó okunk van feltételezni, hogy Czeglédy Csaba egy stróman volt, és az egész ügy Gyurcsány Ferenc és az egész baloldal esetleges korrupciós ügye."

Czeglédy cégének, a Humán Operátornak az érdekeltségi körében feltűnik egy olyan cég, amely a baloldal további sötét ügyeit rejtheti magában, ez pedig a TeleQuest Telemarketing Szolgáltató Kft.

A TeleQuest főtevékenységét tekintve „telefoninformáció", azaz Call center szolgáltatás nyújtásával foglalkozott a megrendelők számára. Magyarul telefonos reklámot folytatott annak, aki azt kérte.

Czeglédy cége, a Humán Operátor Zrt. jelenleg is 25 %-ban tulajdonos, a TeleQuestben, amely részesedés korábban 50 %-os is volt. A TeleQuest-ben kezdetektől fogva, - tehát Czeglédyékkel egyidejűleg - tulajdonos a Progrex Llc. is, amely egy Seychelles szigeteki offshore cég. Ez utóbbi korábban nem tudni pontosan, hogy milyen arányban volt, azonban jelenleg szintén 25 %-ban tulajdonos a cégben. Emellett két magánszemély is részes a cégben, Szatay István és felesége Szatayné Magyar Györgyi is.

Figyelemre méltó tény, hogy a Telequestben tulajdonostársként megjelent 2015. április 1-től a Publicus Kutató és Tanácsadó Intézet Kft, szintén 25 %-os arányban. A Publicus egy baloldali kutatóintézet, amelynek vezetője az a Pulai András, aki bár tagadja, azonban a tények azt mutatják, hogy még a DEMOS Intézet színeiben Gyurcsány Ferencnek segédkezett az újraválasztása során, számos busás megbízáson keresztül. A 888.hu pedig arról számolt be, hogy a DEMOS Alapítvány a Soros-féle Open Society-től is kapott 129 ezer dollárt még 2014-ben a „választók mobilizálására."

Tehát a tulajdonosok személye egyértelműen igazolja azt, hogy a TeleQuest esetében, egy abszolút baloldalhoz köthető cégről van szó.

Ami elgondolkodtató, hogy a TeleQuest árbevétele 2012-ben 256.328.000,-Ft, 2013-ban 224.044.000,-Ft volt, ami 2014-re 159 445.000,-Ft-ra, 2015-re pedig 7.503.000,-Ft-ra csökkent. Tehát ahogy szűkült Czeglédy mozgástere, úgy csökkent a Telequest árbevétele is. Ez persze lehet a véletlen műve is, mindenesetre érdekes tény.

A nagy kérdés nem is ez, hanem az, hogy ki állhat a TeleQuestben tulajdonos, Progrex Llc offshore cég mögött. Ez azért is kulcsfontosságú, hiszen mint tudjuk, a szoci körökben bevett szokás volt, hogy a gyanúsan szerzett vagyonokat adóparadicsomokba menekítsék, így tüntetve el azt a hatóságok elől.

Gondoljunk csak a nógrádi MSZP-s országgyűlési képviselőre, Boldvai Lászlóra, aki bele is bukott a felesége nevén levő svájci offshore számlákba. De arról is írtak a hírportálok, hogy Czeglédy Csaba egy osztrák bankban 10 millió forint értékben rejtegetett nyersaranyat. Tehát ő sem vetette meg a külföldi bankokat, ha egy kis fekete pénzt kellett eltüntetni.

Ismerve tehát Czeglédy módszereit, nem lennénk meglepődve azon sem, ha a Seychelles szigeteki offshore cég is az érdekeltségébe tartozna. Hiszen így könnyen előfordulhat az a helyzet, hogy Czeglédy kimentette a cégből befolyt jövedelmének egy jelentős részét az offshore számlára, eltéve azt szűkebb napokra. És ha az ember tovább játszadozik a gondolattal, akár azt is elképzelhetőnek tarthatja, hogy Czeglédy kihasználva az így kialakított pénzügyi útvonalat, a Human Operator – és akár más baloldali - piszkos pénzek egy részét mentette ki, eltűntetve azt a világ szeme elől.

Ezek természetesen csak feltételezések, azonban a hasonló húzások sosem álltak távol a baloldali politikusoktól.

Mindenesetre még szövevényesebbé teszi az ügyet az a tény, hogy kiderült - amiről szintén beszámolt az Origo pár napja - hogy Gyurcsány cége, az Altus Zrt. több alkalommal adott kölcsönt, az előzetesben ülő Czeglédynek. Ráadásul az igazmondásáról nem túl híres Gyurcsányt újra hazugságon kaptuk, mivel a birtokunkba jutott információk szerint nem idén, hanem tavaly adott kölcsönt Czeglédynek és nem egyszer, hanem kétszer, ami Gyurcsány állításával szemben, nem baráti segítségnyújtás volt, mivel azt Czeglédy cége még 2016-ban kamatostul visszafizette.

Így felmerül a kérdés, hogy mi szükség volt a pénzmozgásra a két fél között, és elgondolkodtató az is, hogy Czeglédy - aki mint már megírtuk jól be volt kötve Botkához és Gyurcsányhoz is -, csak saját szakállára csinálta-e a Human Operator körüli bűnszervezetet.

Aggasztóvá teszi a történetet a fenti, szintén a Czeglédy és a Humán Operátor érdekeltségébe tartozó TeleQuest offshore érintettsége is. Hiszen így lehetőség nyílhatott a fekete pénzek külföldre csempészésére, amely pénzek, tekintettel Czeglédy „felsőbb kapcsolataira" lehet, hogy nem csak a saját, hanem elvtársai tulajdonát képezték.