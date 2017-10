Bolla Tibor: Ez egy sokk lesz Budapestnek

Természetesen a 3-as metró vonalára érkező szerelvények között lesznek olyanok, amik teljesen újak lesznek, mivel az orosz cég talált olyan rossz állapotban lévő kocsikat, amiket már nem lehetett felújítani, ezért utánygyártásra volt szükség - mondta Bolla Tibor a Századvég Gazdaságkutató konferenciáján. A BKV vezérigazgatója közölte, hogy egy óriási sokk lesz a fővárosnak a 3-as metró vonalának a felújítása.

A közszolgáltatások mellet a BKV olyan tevékenységeket is végez, ami csupán turisztikai célt szolgál, de természetesen az előbbi dominál – mondta Bolla Tibor. A BKV vezérigazgatója közölte, 1,3 milliárd utast szállítanak egy évben. A BKV hét éve pozitív üzemi eredményt ér el, és három éve az adózott eredménye is pozitívban van. Elmondta, hogy még végtelen mennyiségű pénzből sem lehetne egyik napról a másikra felújítani a teljes járműparkot. A következő időszakban a buszok terén tovább terjednek majd az elektromos és hibrid buszok, és a hazai gyártású buszok száma is növekedni fog.

45 másodpercenként indulnak majd a pótlóbuszok

Bolla külön kiemelte, hogy a novemberben kezdődő 3-as metrófelújítás elkerülhetetlen volt, és óriási kihívás elé állítja a budapesti közlekedést. A 3-as metró szerelvényeinek a felújításával kapcsolatban közölte, hogy az új járművek között lesz olyan is, ami teljesen új lesz, mivel olyan rossz állapotban vannak a régiek, hogy már nem lehetett felújítani. Bolla Tibor elmondta 2018 júniusára az összes metrószerelvény le lesz cserélve a 3-as metró vonalán.

A 3-as vonal felújításával kapcsolatban azt mondta, november 6-án láthatóan is megindul a beruházás. Ez egy sokk lesz a városnak, félmillió embert elszállítani nagyon nehéz feladat lesz – mondta Bolla Tibor. Csúcsidőben 45 másodpercenként indítjuk majd a csuklósbuszokat, ennél gyakrabban nem is lehet – tette hozzá. Az északi szakasz felújítása egy évig fog tartani. Az utasok kiszolgálásával kapcsolatban a vezérigazgató azt mondta, hogy folyamatosan fejlesztik a wifi-hálózatot.

Domináns marad a közúti fuvarozás

Magyarországon a logisztikai szektor a teljes foglalkoztatottság hat százalékát adja – mondta Lajkó Ferenc. Az EU-ban a logisztika több mint 10 millió embernek ad megélhetést, a közúti fuvarozásban a lengyelek állnak az élen, sokan őket tartják Európa fuvarosainak – tette hozzá a Waberer's International vezérigazgatója. Az aruszállítás szerepe az unióban sokkal nagyobb mértékben nőtt az elmúlt években, mint a gazdaság mérete a 28 tagállamban.

Ennek az ellentmondásnak az a fő oka, hogy áthelyeződtek a gyártókapacitások az unió keleti részébe az alacsonyabb munkaerőköltsége miatt – mutatott rá Lajkó Ferenc. Jó példa erre a Mercedes hazánkba települése. A közúti szállítás nem fog a következő években a vasúti szállítás bővülése ellenére sem csökkeni – jósolta a szakember. A közúti fuvarozás területén komoly változások lesznek a következő években, ami még versenyképessé teszi majd ezt a szakmát.

Nagy integrációk

Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vasúti áruszállítás aránya Európában egyáltalán nem áll jól, mivel nagyon sok országban a részaránya nem éri el a 20 százalékot. A visegrádi országok 17-20 százalékos részarányban támaszkodnak a vasúti áruszállításra. A magánvasutak térnyerése nem történt meg az elmúlt években, és elindult egy koncentráció az áruszállító cégek területén – mondta Kovács Imre. Ebben a versenyben a kicsi cégek nem tudnak fennmaradni, ezért nagyobb integrációk kora következik – tette hozzá. Ennek az integrációnak az egyik legfőbb szereplője a Rail Cargo.