Ön venne használt autót ezektől az emberektől?

Kihasználva a pokoljárásába egy évtizede belefeledkező balliberális oldal siralmas helyzetét, a Jobbik azzal próbálkozik, hogy elhitesse a választókkal, hogy valamelyest kormányképes ellenzéki erő. A közvélemény-kutatási adatokat elnézve persze gyorsan kiderül, hogy a Jobbik blöfföl, hiszen még a 2014-es eredményeit sem tudná hozni, ha ma tartanák a választásokat. Ez viszont egyáltalán nem zavarja Vona Gáborékat, mint ahogy abba sem pirulnak bele, hogy az antiszemita és cigánygyűlölő politikájából bicepszet növesztő párt újabban nyiltan liberális véleményszerűséget próbál megfogalmazni. Mindenesetre a Jobbik vezetőinek képessége bőven alatta van annak a szintnek, amely minimálisan nem hogy egy ország, hanem egy kis falucska vezetéséhez kell. Ha nem hiszi, ismerje meg a Jobbik elnökségét. Pisilés, meztelen kémia, piti seftelés, szerencsétlenkedés és a részeg Lali, aki egyszerűen becsinál. És akár nevessen egy jót!

1. Vona Gábor cukigörcse

A jobbikos "fővezérnél" valamikor 2014 tavaszán jött a dili, hogy már pedig ő pelyhes emlősöket akar maga köré. Az első alanyai vizslakölykök voltak, de próbálkozott már macskákkal, tehenekkel és legutóbb nyulakkal is. A propaganda fotók tematikája nem csak azért ciki, mert Vona minden átmenet nélkül a bőrfejűeket cserélte le maga mellől valódi állatokra, hanem azért is, mert az a stratégia, hogy ha máshogy nem megy, hát majd tipegő négylábúakkal az ölében kúszik fel a szavazók szívéig, tényleg hülyének nézi az állampolgárokat. A helyzet az, hogy a kormányzóképesség látszatához is sajnos több kell néhány cuki pofinál, egy kondibérletnél meg egy szemöldökcsipesznél.

2. Volner János a rengetegben

A Jobbik frakcióvezetője valódi állatorvosi ló. Bajba került, mert mókolt az adóbefizetésével, aztán kiderült róla, hogy egy orosz tréfaegyetemen szerzett közgazdász diplomát, és annyira néppárti, hogy egyébként néhány éve még azzal büszkélkedett, hogy az ő briliáns javaslatára kezdett el masírozni le és fel a félig katonai, félig rasszista Magyar Gárda a cigányok között. A megfélemlítést akkoriban nagyon európai dolognak találta a politikus, ma viszont már akkor is tele szájjal "büdös diktatúrázik", ha a hatóság a Jobbik plakátbotrányáról merészel érdeklődni. Kétségtelen, Volner legnagyobb húzása mégis az volt, amikor tavaly nyáron családapa és férj minőségében lefotózták egy bokorban a Jobbik egyik jogásznőjével. A mindig élelmes frakcióvezető azzal vágta ki magát, hogy csupán pisiltek. Ügyes próbálkozás.

3. Janiczak Dávid és a meztelen kémia

Az ózdi fenegyerek polgármester lett, pedig eredetileg úgy volt, hogy mérnök-fizikusnak készül. Csakhát az ELTE kemény diónak bizonyult, így aztán maradt a politika. Hamar kiderült, hogy Janiczaknak nem csupán a fizikával van problémája, hanem a kémiával is: egy esetben például foszforral akarta lekenni az ózdi gyalogátkelőket, hogy azok világítsanak a sötétben. Szerencsére még időben kiderült, hogy bár a gyúlékony foszfor valóban képes fényt adni, az ózdi gyalogosok felgyújtása helyett talán mégis inkább fluorra gondolt a városvezető. A projektből végül nem lett semmi, de legalább az ifjú titánt egy ország megcsodálhatta pucéran. Történt, hogy az egyébként mániákusan beszélgetéseket rögzítő Janiczakról több gigabájtnyi hanganyagot pakolt fel valaki az internetre, amelyből többek között kiderült, hogy az ózdi önkormányzatban úgy vesztegetnek meg újságírókat, mint a pinty, és nem mennek a szomszédba egy kis irányított közbeszerzésért sem. Janiczak annyira kiakadt, hogy félmeztelenre vetkőzött az irodájában.

4. A Szabó család

A rejtőzködő Szabó Gábor nem csak elnökségi tag a Jobbikban, hanem az országos választmány elnöke, egyben pedig a titokzatos pártigazgatói tisztséget is betölti. Hogy miért pont ő lett a nagy befolyású "verőember" a Jobbikban, arról számos pletyka kering, mint ahogy arról is, hogy pontosan milyen erőviszonyban áll Vona Gáborral (egyesek azt állítják, hogy - Simicska alatt persze - Szabó az igazi góré). A pártigazgató hiába kerüli a reflektort, azt mindenesetre sejtjük róla, hogy nagyon szeretheti a családját: autószerelő édesapja, Szabó György ugyanis több százezer forinthoz jutott hozzá "tanácsadás" címén a Jobbik pártkasszájából. Egy tisztességes fiú ennyivel nem éri be, ha gondoskodásról van szó, és először fővárosi képvislőséghez segítette hozzá édesapját, majd sikeres felügyelőbizottsági karriert épített neki, sorrendben a Budapesti Temetkezési Intézetnél, a BKK-nál és a BKV-nál is. Ki hinné, de Szabó György a temetőkhöz is ért, 2012-ben ugyanis 610 ezer forintot fizettek ki neki a Jobbiknál egy ilyen témában írt tanulmányért.

Szabó Gábor, meg az egész Jobbik mostanában ugye Európával kampányol, miközben fénykorukban azzal népszerűsítették magukat, hogy uniós zászlót égettek. Tudják, ki tartotta az EU-s lobogót, miközben a többiek feltrancsírozták? Hát, Szabó Gábor.

5. Roy

A következő idézet forrása Sneider Tamás önéletrajza: "A kilencvenes évek elején vezetője voltam az első csonkaországi nemzeti ifjúsági szervezetnek, a Nemzeti Ifjak Egyesületének". Igaz, a jobbikos politikus a CV-jében nem kérkedik vele, de az azóta már megboldogult Barikád hetilapnak már csak bevallotta, hogy a Nemzeti Ifjak Egyesülete valójában egy szkinhedcsoport volt. Ebben úgy fogalmaz, hogy "a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején az úgynevezett skinhead mozgalom volt a nemzeti radikalizmus külső megnyilvánulási formája. Ebben az egriek mind fizikai, mind szellemi tekintetben az élen jártak". Olyannyira, hogy Sneider ellen vádat is emeltek 1992-ben. A "Roy" néven ismert bőrfejű az Élet és Irodalom által idézett vádirat szerint egy Farkas Béla névre hallgató sértettet először leütött, majd a földön fekvő férfit botokkal és kábeldarabokkal verni kezdte, de később össze is rugdosta. Sneider pedigréjében e mellett már igazán eltörpül, hogy egy elszámolási vita miatt megpróbálta a saját szüleit godnokság alá helyezni.

6. Z, a hangya

Zsiga-Kárpát Dánielnek, nem hivatalos kispesti ultrának bizonyára remek a humora. Mi más magyarázná, hogy éppen a politikai kultúra fejlesztésére szánt jobbikos közpénzből csorgatott át a saját családi cégének, amely akkoriban egyébként az alelnök 81 éves nagymamájának a nevén volt. A Kárpátia Műhely egymillió forintot kapott könyvkiadásra a Jobbik pártalapítványától. Amikor rákérdeztek az ügyre, a politikus nem veszítette el a lélekjelenlétét és azzal vágta ki magát, hogy a nagyi csupán technikai és adminisztratív okokból ügyvezető, "mivel mindig otthon van, át tudja venni a leveleket".

7. Fülöp, az Erik

Tiszavasvári egy 10 ezer fős település Kelet-Magyarországon, éppen Borsod és Szabolcs megye találkozásánál. Itt polgármester Fülöp Erik 2010 óta. Tiszavasváriról sok mindent lehet gondolni, de nagy tételben fogadnánk arra, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy a városka bizony tenisz nagyhatalom. Fülöp Eriknek viszont nem csak eszébe jutott, hanem meg is valósította az álmát, és 51 millió forintból felhúzott egy Roger Federer szintű teniszpályát. Fülöp szerint az alig 40 százalékos foglalkoztatottsági mutatókkal rendelkező Tiszavasvárin azért volt szükség a beruházásra, mert az ott élők szeretnek teniszezni.

8. El Toro helyett Lali a király

A gyűjtés utolsó szereplője papíron Toroczkai László lenne. Nincs leírva, de gyakorlatilag köztudomású tény, hogy Vona csupán azért tartja fenn a látszatot Toroczkai alelnöksége kapcsán, hogy megpróbálja magához édesgetni az erősen kiábrándult radikális tábort. Toroczkai pedig - talán betyárbecsületből - látszólag tudomásul vette a szerepét. Ellenben Simicska Lajos valódi főnökévé, egyenesen gazdájává lépett elő a Jobbiknak, aki hol plakáthelyeket ad a pártnak gombokért, hol odaajándékoz 1100 óriásplakát-felületet a mindig engedelmes Vonáéknak. A kapcsolat felhőtlen is lenne, ha Simicska olykor nem indulna meg az éjszakában és kezdene bele trágár graffitizésbe kissé részeg állapotban. A veszprémi dűlöngélésként híressé vált éjszakai pingálás azonban még Vonának is sok lehetett. A nyilvánosságra került képeken ugyanis Simicska ruhája feltűnően mocskos, amit az ellenzéki propagandasajtó igyekezett úgy beállítani, hogy Simicska festékes lett, de nyilvánvaló, hogy sáros, részegen elesett. Egyes források szerint pedig egyszerűen becsinált. A párton belül már arról kezdtek beszélni, hogy az elnök fontolóra vette, hogy a szocialista Botka Lászlót követve lemondjon a miniszterelnök-jelöltségről.

+1 kérdés a telitalálathoz:

Mindezek tudatában ön tényleg venne használt autót a Jobbik embereitől?