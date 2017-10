A sopronkőhidai börtönben töltött fel magáról képeket és videókat is az egyik rab a közösségi oldalára. A börtön vezetése vizsgálatot indított.

A férfi a sopronkőhidai börtönben tölti büntetését, ahonnan képeket és videókat töltött fel a közösségi oldalára egy becsempészett telefonnal. A profilját a történtek után nem sokkal törölték, de amíg aktív volt a kommentelők elég negatívan fogatták a képeket.

A rab egyik posztjában a börtönkajára panaszkodik, mosléknak nevezi, egy későbbiben már azzal dicsekszik, hogy jobb körülmények között lakik a börtönben, mint mások otthon.

12 évet kapott öt éve, mert a pécsi kézigránátos gyilkosságnál ő szerezte be a támadóknak a fegyvert. A támadásban két ember meghalt, több ember ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt ítélték el.

A börtön vezetése az esettel összefüggő valamennyi körülmény tisztázása érdekében belső vizsgálatot indított" - mondta Orosz Zoltán a BvOP szóvivője. A vizsgálat jelenleg is tart. A rabok nem tarthatnak maguknál semmit, amivel használni tudnák az internetet. A rabok használhatnak telefont, de azzal csak hívni lehet, fényképezni, üzenetet küldeni vagy internetezni nem.

Hívni is csak a kapcsolattartókat lehet, akiknek a telefonszáma előre rögzítve van egy számítógépes rendszerbe. Ha tiltott tárgyat csempésznek be a börtönbe, minden alkalommal belső vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat eredményétől függően fegyelmi eljárás, de akár büntetőeljárás is indulhat.

Korábbi cikkünkben olvashatnak arról, hogyan csempésznek be tiltott tárgyakat a börtönbe, és hogy védekezik ez ellen a Büntetés-végrehajtás.