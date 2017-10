A szemük előtt aláztak meg egy gyereket, de semmit sem tettek - videó

Ön megvédene egy gyereket egy durva támadással szemben? Ezt szerették volna kideríteni a "Le az erőszakkal" kampány kitalálói, akik gyerekszínészekkel tették próbára egy gyorsétterem vendégeit. Rejtett kamerákkal felvették, ahogy egy fiatal fiúhoz lép egy másik, aki először csak sértegetni kezdi, aztán leönti az üdítőjével a hamburgerét. A gyerekeket szinte csak felnőtt vendégek vették körbe. A leleplező videó megmutatja, hogy melyikük hogy reagált az esetre.

Világszerte a gyerekek 30%-át terrorizálják társaik az iskolában. Erre szerették volna felhívni az emberek figyelmét a "Le az erőszakkal" kampány kitalálói - írja a DailyMail.

Egy olyan kísérletet végeztek, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy hány felnőtt fog egy fiatal fiú védelmére kelni, ha a szemük láttára piszkálja őt a többi fiatal.

Színészek játszottak el egy jelenetet, melyben az egyikük egy étteremben ülve eszik, amikor odalép hozzá a másik fiú.

"Vannak barátaid?" - kérdezi, majd megfogja a fiú üdítőjét és ráönti a hamburgerére. Aztán pedig a földre löki a fiút.

Egy nő ránéz a fiatal fiúra és megkérdezi, hogy jól van-e, majd feláll és csatlakozik hozzá.

„Mi a neved?"- kérdezi az egyik erőszakoskodó gyereket, mielőtt kezet ráz vele, majd elküldi őket.

Aztán elkezd beszélgetni az áldozattal, aki megkérdezi a nőt, hogy ő szemtelenkedett-e valakivel korábban? A nő azt válaszolja neki, hogy igen, majd hozzáteszi:

Az ideális világ az lenne, ahol, ha valaki látja, hogy valami furcsa történik, akkor ők átjönnek/odajönnek és mondanak valamit azzal kapcsolatban."

A szomorú valóság azonban az, hogy annak ellenére, hogy az orruk előtt alázták meg a fiút, majdnem minden felnőtt ülve maradt és csendben hallgatott.

A video leforgatása alatt csupán két ember ment oda a fiatal fiúhoz.

Egy férfi odalépett és kérdőre vonta a fiatalokat, hogy miért csinálják ezt az étteremben ülő sráccal, mire azok a vállukat megrántva annyit feleltek:

„Mi csak szórakoztunk!"

Erre a férfi visszakérdez:

„Csak szórakoztatok? Nos, ez nem vicces. Szóval szerintem, srácok egyedül kellene hagynotok őt most!"

Bár azt szó nélkül végignézték a felnőtt vendégek, hogy a fiút piszkálja a másik, de amikor kicsomagolták a hamburgerüket, és látták, hogy az össze van zúzva, rögtön a kasszához léptek és kivétel nélkül mindegyik reklamálni kezdett.

Nem voltak túl boldogok és zavarba jöttek, a tönkretett hamburgerek miatt, amikor a kasszása bemutatta, hogy milyen az erőszakoskodás: összezúzta előttük is a hamburgereket.

Az alkalmazottak színészek voltak, akik megkérdezték a vendégektől, hogy egy erőszakos whoppert, vagy erőszak-mentest rendelnek-e?

Tudjuk, hogy meg kell állítanunk a gyerekek bántalmazásának a legtöbb formáját, mint a fizikait, a szóbelit, személyesen és az interneten. De először szembe kell szállnunk a gyerekek terrorizálásával" - mondja a kampány kitalálója, Nicholáas Carlisle.

A „Le az erőszakkal" kitalálója azt gondolja, hogy az öngyilkosságok száma összefügg az iskolákban történő, évekig tartó terrorizálással, és reméli, hogy ez meg fog változni.

„Olyan erős iskolai közösséget kellene teremtenünk, ahova a diákok szeretnek bejárni, boldogok, és tovább szeretnének ott maradni"

Nicholas Carlisle azt is mondja, hogy rövid időn belül csökkenne a tanulók közötti erőszakoskodás, ha a felnőttek érzelmileg és szociálisan is megnevelnék a gyerekeket, odafigyelnének rájuk. Szerinte az iskolai lógások száma is csökkenne és sikerülne kiűzni a gyerekek terrorizálást az iskola falai közül, valamint növekedne később az egyetemi jelentkezések száma. Egy olyan helyztet teremtene, amelyben mindenki nyer.