Az ellenzéki szimpatizánsok fele is Orbán Viktor újraválasztására számít

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásának adatai szerint fél évvel a 2018-as választás előtt a felnőtt népesség csaknem kétharmada (64 százalék), és még az ellenzéki szimpatizánsok fele (50 százalék) is arra számít, hogy újra Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.

A Nézőpont Intézetnek a Magyar Idők számára készült felmérése alapján, amelyet az intézet pénteken juttatott el az MTI-hez, a felnőtt népesség csaknem kétharmada, 64 százalék véli úgy, hogy Orbán Viktor marad a kormányfő a 2018-as választás után. Mindössze 6 százalék számít arra, hogy Vona Gábor (Jobbik) lesz a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc (Demokratikus Koalíció) kormányfői tisztségére a teljes felnőtt népesség 3 százaléka számít, míg Karácsony Gergely (Párbeszéd), Szél Bernadett (LMP) és Fodor Gábor (Liberálisok) esetében egyaránt 1 százalék tartja ezt valószínűnek.

Közölték: a választási részvételüket biztosra ígérők (aktív szavazók) körében Orbán Viktor újrázására még többen, tízből heten számítanak (72 százalék). Az ellenzéki politikusok ebben a körben még nagyobb lemaradásban vannak: Vona Gábor miniszterelnökké választását az aktív szavazók 6 százaléka valószínűsíti, míg ugyanezt Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely esetében 2-2, Szél Bernadett esetében pedig 1 százalék véli reálisnak - fűzték hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a teljes felnőtt népesség körében az ellenzéki szimpatizánsok fele (50 százalék) ugyancsak Orbán Viktor újraválasztására számít. Erre a Jobbik szimpatizánsai közül 48, az MSZP-táborban 57, míg a DK támogatói között 24 százalék számít. Ugyanez az arány az LMP-tábor esetében 75, míg a Momentum támogatóit nézve 83 százalékos. Az ismeretlen pártpreferenciával rendelkezők 47 százaléka is reálisnak látja Orbán Viktor újrázását, ráadásul ebben a körben valamely ellenzéki politikus kormányfővé választását csak 11 százalék tartja elképzelhetőnek - fűzték hozzá.

A Nézőpont kiemelte: a baloldali pártok (MSZP, DK, Együtt, Párbeszéd, Liberálisok) szimpatizánsai körében Orbán Viktor (40 százalék) után Gyurcsány Ferenc kormányfői tisztségét tartják legtöbben reálisnak (26 százalék). Jelezték azt is, hogy a Jobbik-táboron belül mindössze 38 százalék tartja elképzelhetőnek Vona Gábor győzelmét.

A Nézőpont Intézet telefonos közvélemény-kutatása október 10-16. között készült ezer ember megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A maximális mintavételi hiba 3,2 százalék.