Zenét hallgatott és mobilozott a lány, akit elgázolt a HÉV

A 15 éves lányt Kistarcsánál gázolta el a HÉV. Súlyosan megsérült. Most is életveszélyben, mélyaltatásban van. Szemtanúk szerint zenét hallgatott a fülhallgatóján, ezért nem vette észre, hogy közeledik a HÉV. A TV2 hírműsora, a Tények szerint még mindig mélyaltatásban tartják.

A gödöllői HÉV csütörtök reggel gázolta el a 15 éves lányt, akinek a Tények információi szerint a lába sérült meg olyan súlyosan, hogy még mélyaltatásban tartják. Vért is gyűjtöttek neki az interneten, amiből a családja szerint hamar összegyűlt az a mennyiség, amire szüksége volt.

Ez okozta a balesetet

Egy nappal a baleset után a szemtanúk azt mondták, hogy

a kislány mobilozott és zenét hallgatott,

amikor át akart menni az átjárón. A HÉV vezetője észrevette, hogy közeledik, de hiába dudált, Virág nem hallotta meg.

A zenehallgatás veszélyes lehet

Egyre többször fordul elő baleset amiatt, mert valaki hangosan hallgat zenét fülhallgatóval, és

nem veszi észre a rá leselkedő veszélyt.

Májusban egy 34 éves férfit gázolt halálra a gödöllői HÉV. Szemtanúk szerint neki is dudált a vezető, de hiába. Esélye sem volt a túlélésre, szó szerint maga alá gyűrte a vonat. Tavaly augusztusban pedig egy 37 éves édesanyát gázolt el a HÉV, amikor a budakalászi megálló közelében megpróbált átrohanni a síneken. A Tények úgy tudja, rohanás közben ő is zenét hallgatott, és még a telefonját is nyomkodta. Két évvel ezelőtt egy 15 éves fiú lett hasonló helyzetben baleset áldozata. Ő is a HÉV síneken sétált és zenét hallgatott. Egy évvel ezelőtt pedig egy zenét hallgató lány lépett egy szirénázó mentőautó elé. Neki szerencséje volt, mert időben észrevette a mentőt.