Deutsch Tamás: az LMP teljes mellszélességgel támogatja a Soros-tervet

A Fidesz szerint az LMP teljes mellszélességgel támogatja a Soros-tervet, az ellenzéki párt európai parlamenti képviselője ugyanis eddig minden ahhoz kapcsolódó döntést támogatott Brüsszelben.

Deutsch Tamás, a kormánypárt EP-képviselője szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, miközben Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje nagy energiákkal próbál úgy tenni, mintha nem is ismernék a Soros-tervet, addig Meszerics Tamás, az ellenzéki párt EP-képviselője szavazataival támogatja annak megvalósulását.

A Fidesz politikusa azt mondta, nem kíván beleszólni az LMP belső ügyeibe, de határozottan arra kéri Szél Bernadettet, kérdezze meg párttársát, miért segíti a Soros-terv végrehajtását.

Deutsch Tamás kijelentette, Soros Györgynek a nyilvánosság előtt többször megfogalmazott terve van a bevándorlás támogatására. Ez a terv arra épül, hogy a bevándorlók tömegesen Európába érkezhessenek, majd őket egy állandó és kötelező mechanizmus alapján szétosszák a tagállamok között - mondta, hozzátéve, mindehhez olyan új jogszabályokat kívánnak alkotni, amelyek elveszik a hatáskört a tagállamoktól a bevándorlás kezelésében.

Példaként említette erre, hogy az Európai Parlament állampolgári jogokkal foglalkozó bizottsága előző héten döntött az EP tervezett álláspontjáról a dublini rendszer módosítását célzó jogalkotási folyamatban, ennek legkevesebb három pontja segíti a bevándorlókat támogató Soros-terv megvalósulását.

Ezek közül az első a felső határ nélküli, kötelező áthelyezési mechanizmus, vagyis egy olyan kvótarendszer kialakítása, amelyet a magyar ellenzék még alig fél éve is tagadott - mondta Deutsch Tamás.

Kiemelte továbbá, a családegyesítésre vonatkozó szabályokat is puhíthatják, vagyis a jövőben már azok az illegális bevándorlók is menedékes státuszt kaphatnak, akik arra hivatkoznak, hogy egy testvérük már az Európai Unióban tartózkodik a "migránssimogató bevándorláspolitikának köszönhetően".

Deutsch Tamás szólt arról is, hogy a dublini rendszer átalakításáról szóló EP-álláspont egyértelmű pénzügyi büntetést helyez kilátásba azoknak a tagállamoknak, amelyek elutasítják a kötelező, felső korlát nélküli kvótarendszert.

Megjegyezte, pillanatnyi kétsége sincs afelől, hogy a jövő héten Meszerics Tamás is nagy lelkesedéssel támogatja majd ezeket a Soros-terv kulcsfontosságú elemét tartalmazó döntéseket.

A Fidesz EP-képviselője szerint mindebből is látszik, hogy a Soros-terv nem egyszerűen egy elképzelés, hanem Soros György és hálózata, valamint az európai politikusok nagy része által képviselt politikai program is, amely "Európa és Magyarország elleni hadüzenetként is értékelhető".