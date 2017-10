A szexuális zaklatási botránnyal elvesztették kedvencüket a balliberálisok

Marton László 74 éves rendező. A kádári diktatúra éveitől kezdve egészen tegnapelőttig, péntekig a magyar színházi élet egyik legbefolyásosabb irányítója. A Színház- és Filmművészeti Egyetem vezető tanára és a Vígszínház főrendezője. Most már semmi, csak egy lebukott szexuális bűnöző. Aminek érezhetően egyáltalán nem örülnek a liberális oldalon. És nem véletlenül.

Amikor Sárosdi Lilla színésznő vallomásából kiderült, hogy Marton László 1994-ben, a Margit hídon, fényes nappal egy BMW hátsó ülésén megpróbálta orális szexre kényszeríteni, majd Marton László barátja, aki a kocsit vezette, később a színésznő előtt kielégítette magát, minden józan ember gondolhatta: a történet igaz. Nyilvánvalóan vannak más áldozatok is.

Marton László úgymond liberális barátai vagy egyszerűen eszmetársai nem így gondolták. Pontosabban, nem voltak hajlandók így gondolni.

Nem érdemes neveket írni, mert nem korszakos gondolkodókról van szó, hanem pusztán csak olyan emberekről, akik nagy veszteségnek érezték, hogy egy közismert hiperliberális ember lebukik. Hogy eggyel kevesebben lesznek, akik (ha ez a megrendelés) akár nyilvánosan is szidhatják a kormányt.

Marton László mellett valóságos hadsereg sorakozott fel az ellenzéki médiumokban. Nem akarta elhinni a szerencsétlen színésznő szavait a mindenhonnét kikopott, überliberális, sokat beszélő, rosszul fogalmazó rádiós szerkesztőnő. Fontosnak találta hangsúlyozni Marton László személyiségi jogait az éjjel-nappal politizáló, hiperliberális ügyvéd is. Nem beszélve a gyurcsányista "kvízprofesszorról". Aki annyira finomkodó személyiség, hogy azt mondta, hogy ő nem is hajlandó kimondani Marton nevét ebben a kontextusban. Ő ugyanis azt játszotta, hogy számára elképzelhetetlen, hogy a tekintélyes főrendező úr ilyet tenne. De láthatóan Marton pártját fogta az ellenzék egykori köztársaságielnök-jelöltje, a hihetetlenül nagy jogvédő, akinek intézetét Soros tömte pénzzel. A propaganda-hetilapban pedig a vicces kisújságíró egyenesen a szexre kényszerített színésznő felelősségéről írogatott (azt nem tudjuk, hogy főnökei utasították erre, vagy a kisújságíró magától írta a gyalázatos cikket, amit egyébként mi is részletesen elemeztünk).

És itt jön a kérdés: szexuális zaklatások leleplezése, a nők elleni erőszak üldözése, az emberi méltóság védelme - mind a liberális értelmiség kedvenc témája. (Természetesen valamennyi fontos téma, ezt senki sem vitatja.) El tudjuk képzelni, hogyha egy vidéki művelődési ház jobboldali kötődésű helyettes közönségszervezőjéről derül ki a fentiek tizede, hogy rikácsolna mondjuk a nyugdíjas szerkesztőnő. Ebben az esetben meg védik a szexuális bűnözőt. Vagy éppen az áldozatot hibáztatják. De miért? Miért védik? A magyarázat egyszerű.

Marton László a balliberális oldal egyik kedvence. 24 évig igazgatta a Vígszínházat, Kádár János nyolcvanas éveitől kezdve Bajnai Gordon miniszterelnökségéig. Az előadások is, ő maga is mindig a liberális oldal mellett politizáltak. Persze óvatosan, hiszen Marton László gyáva ember. Mi más is lenne egy nőket zaklató, sőt megerőszakolni próbáló valaki?

Martonra mindig számíthatott a liberális tábor: hogyha konzervatív kormány van hatalmon, akkor Marton (a maga óvatoskodó módján) megszólal. Ahogy idén is tette a Vasárnapi Hírekben. Hosszan elmélkedett a kultúra kedvezőtlen helyzetéről (csak az ő világánál maradva: soha nem adtak el annyi színházjegyet Magyarországon, mint 2016-ban, soha nem volt ilyen magas a színházak támogatása, éppen Marton ne tudná?), sőt, szerinte a filmkészítéssel is gondok vannak (nyilván kevés két éven belül két Oscar-díj, nem elég egy cannes-i nagydíj, egy Golden Globe, egy berlini Arany Medve, egy Arany Kristály, vagy kevesli a Kincsem 400 ezer nézőjét).

És a balliberális kormányok meg is jutalmazták Martont, bőségesen. Élete két legfontosabb kitüntetését - milyen véletlen - baloldali miniszterelnöktől kapta. 2003-ban Medgyessy Péter idején kapott Kossuth-díjat, vagyis a legnagyobb művészeti díjat. Tisztikeresztet pedig Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején, 2009-ben.

Hát, a balliberális kormányok által ennyire megbecsült, és a balliberálisokat mindig készségesen támogató rendezőt vesztett el a balliberális oldal.

Emlékeztetőül, hogy eddig mit tudunk Marton Lászlóról. Nem, nem A padlás című musical Szilvásgombóc-dalára gondolunk, és nem is Dés László musicaljére, A Pál utcai fiúkra, aminek kapcsán Marton oly szívesen elmélkedett őszinteségről és tisztaságról. Nem. Marton bűneiről mit tudunk, azt foglaljuk össze röviden:

1. Sárosdi Lilla színésznőt, 18 éves korában, 23 évvel ezelőtt, szexuálisan súlyosan zaklatta, így derült ki az ügy.

2. Dettre Gábor filmrendező barátnőjével hasonlót tett, ott is Marton barátja közreműködésével, néhány évvel ezelőtt.

3. Egy most huszonéves lányt két évvel ezelőtt a sikertelen színművészeti felvételije után magához édesgetett, összevissza fogdosta, zaklatta.

4. A nyolcvanas években egy akkor fiatal lányt a Vígszínházban, a bemutató közben súlyosan zaklatta. A kezét erőszakkal a nyitott sliccébe tette, és hosszú ideig fognia kellett a lánynak Marton László péniszét. Később egy autóban a fejét erőszakkal a nemi szervére akarta húzni. Ez nemi erőszak. Nem kérdés.

5. A nyolcvanas években molesztált lány kislányát is zaklatta Marton, évtizedekkel később.

Ez tehát Marton László, a nagy liberális színházrendező. Ennyi. Egy közönséges szexuális bűnöző. És pont.