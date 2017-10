Idős embereket is megkárosítottak Czeglédyék

A Czeglédy Csaba és társai nevével fémjelzett botránynak nem csak diákok, hanem a nyugdíj mellett dolgozó idősek is lehetnek a károsultjai. A szocialista politikus és elvbarátai lelketlenségét, és gátlástalanságát igazolja a VAOL szombati cikkében megírt, 78 éves Bandi bácsi esete is. Ugyanis Czeglédyék neki is adósok maradtak egy jelentősebb összeggel, miután egy szombathelyi iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatták.

A szombathelyi Vizner Endre nyugdíjasként kereste fel a Humán Operátorhoz köthető Rébusz Iskolaszövetkezetet, mivel a tetőfelújítás és felesége betegsége miatt szüksége volt egy kis jövedelem-kiegészítésre.

Szerencsére idős kora ellenére kiváló fizikai állapotban van, így nem jelentett és nem is jelent nehézséget számára a fizikai munkavégzés. Bandi bácsi elmondta, hogy a szövetkezeten keresztül dolgozott egy logisztikai cégnél, a Praktikerben, gyárakban és egy vámárut kezelő cégnek is.

Bandi bácsi a szövetkezetnél, az azóta előzetes letartóztatásba került M. Zoltánnal tartotta a kapcsolatot.

Az idős úr számos érdekességről számolt be a VAOL-nak az iskolaszövetkezetnél történő munkavégzésével kapcsolatban.

Először is elmondta, hogy bár óránként általában 750 forintot keresett, ennek azonban a 33 százalékát levonták tőle, így valójában 500 forint körüli összegért végezte a munkáját. Elmesélte, hogy volt olyan munkahelye is, ahol egyébként a munkáltató 2100 Ft-os fizetett óránként Czeglédy-ék szövetkezetének a munkája után. Magyarul sokszorosan nyerészkedtek Bandi bácsin, és ki tudja még hány idős és rászoruló személyen, aki igénybe vette a szövetkezet „segítségét".Elmondta azt is az idős szombathelyi férfi, hogy a nyugdíj mellett végzett munkája után kellett volna kapnia kiegészítő nyugdíjemelést, azonban ez január óta nem teljesült.

Bandi bácsi arról is beszélt, hogy bár ő ugyanazzal az emberrel tartotta végig a kapcsolatot, azonban az elszámolás és az átutalás is mindig máshonnan érkezett, hol a Humán Operátortól, hol a Student Pro iskolaszövetkezettől.Amikor Gyurcsány ügyvédjét, Czeglédy Csabát letartóztatták, Bandi bácsinak megmondták az aktuális munkahelyén, hogy nem tudják többet foglalkoztatni és továbbra is tartoznak neki körülbelül százezer forinttal.

Az idős bácsi nem az egyetlen, aki így járhatott, és nyugdíjasként „befürdött" a Humán Operátorral, mivel mesélt arról is, hogy azokon a helyeken ahol ő megfordult, szinte alig találkozott diákokkal, és számos nyugdíjas korú emberrel dolgozott együtt.

Ahogy azt már az Origo megírta, a Fidesz országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, a Czeglédy-ügyben érintett diákok kárrendezésével kapcsolatban, miután az károsultak képviselője megkereste a pártot, és segítséget kért.