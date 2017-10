Senki nem ment volna Gulyás Marcival tüntetni, így esőre hivatkozva lemondta

Jól bejáratott kamudumát húzott elő Gulyás Márton és csapata, a Közös Ország Mozgalom, nevezetesen a holnapi esőre hivatkozva lefújták, az október 23-ra, a Kossuth térre tervezett, "nagy közös ellenzéki tüntetésüket", a „Változást és Igazságot 2018-ban" nevű demonstrációt. Az ellenzék egyik legkomikusabb figurája, Gulyás Marci tehát ismét nevetségessé vált.

Gulyás Márton buktája várható volt az elmúlt hetek eseményeiből, hiszen Soros helyi kiskatonája eredetileg nyolc pártot várt a Kossuth térre: a Demokratikus Koalíció, Együtt, Liberálisok, Lehet Más a Politika, Modern Magyarország Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért pártokat. Azonban az ellenzéki vezérek sorra táncoltak ki a „kiválónak" ígérkező ünnepi programból.

Az LMP egy hete bejelentette, hogy nem kíván részt venni a tüntetésen, a Momentum pedig ahhoz a feltételhez kötötte a részvételét, ha mind a nyolc párt képviselteti magát a demonstráción.Amire, ismerve az ellenzék elmúlt években tanúsított összetartását, és erejét – valljuk be – semmi esély sem volt.

Így Gulyás egyedül maradt a 23-ra tervezett tüntijével és várható volt, hogy elkerülve a teljes, nyilvános lebőgést, valamilyen módon kitáncol a sikertelen rendezvényből.

Gulyás vélhetően végső elkeseredettségében találhatta ki, hogy az OMSZ által előre jelzett esőre, és piros riasztásra hivatkozva visszalép a demonstrációtól.

Mi természetesen próbáljuk elhinni szavait, de azért felhívjuk a „forradalmár" figyelmét, hogy tudomásunk szerint az összes párt megtartja a holnapra tervezett megemlékezését, szóval legközelebb valami jobb hantával kellene előállnia.

És elnézve a mozgalom Facebook-oldalát a szimpatizánsait sem sikerült Gulyásnak az "eső érv" előhúzásával meggyőznie.