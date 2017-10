Könnyen lehet, hogy utólag már a Jobbik is bánja, hogy nem álltak be a Gulyás Marciék és Juhász Péterék által megkezdett sorba, és nem mondták le az október 23-i rendezvényüket. Vona Gábor "választott parancsnok" nagyjából egy közepes méretű házibuliban érezhette magát, amikor 150 ember előtt kötötte az ebet a karóhoz, hogy már pedig a Jobbik az egyetlen valamirevaló ellenzéki erő és igenis ők fogják leváltani 2018-ban a kormányt. A jobbikos október 23-ban nem is a valóság letagadása volt a legviccesebb, hanem, hogy közben a párt politikusai egyszerre próbáltak meg cukik és betyárok lenni. Nagyobb érdeklődést a többi ellenzéki párt sem tudott kicsiholni.