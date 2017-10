Orbán Viktor: Ha elvész a szabadság, mi magunk is elveszünk

Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Terror Háza Múzeum előtt rendezett, október 23-ai díszünnepségen. Azt is mondta, hogy az 1956-os forradalom nemzeti forradalom volt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma minden választás sorsdöntő Európában. Most dől el, sikerül-e visszaszereznünk a régi, multikulturalizmus előtti, nagyszerű Európánkat.

Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk - hangoztatta Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott: a szovjet uralom egy történelem nélküli térbe taszított bennünket, "meg akarta semmisíteni a múltunkat és a kultúránkat is". Mint mondta, a fizikai és szellemi terror megismétlődése ellen a nemzeti emlékezet a legerősebb fegyver. "Ezért jöttünk ma éppen ide" - utalt a Terror Háza Múzeumra, amely - emlékeztetett - a nyilasok főhadiszállása, majd a kommunista pártállami terror székhelye volt.

2002-ben "mementóvá emeltük, és egy múzeumot helyeztünk ide Budapest, Magyarország és Európa szívébe", hogy emlékeztesse mindig a világot: a magyarok szabadságvágyát nem lehet megfojtani. Azért állítottuk ide, hogy bennünket is figyelmeztessen: ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk - mondta Orbán Viktor.

Orbán: Nemcsak emlékezünk, de nem is felejtünk

Az 1956-os forradalom nemzeti forradalom volt - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a saját szabadságunkat mindig nekünk kell megvédenünk, más sohasem fogja. "1956-ban az a csodálatos ország bontakozott ki az elnyomás félhomályából, amire mindig is vágytunk" - fogalmazott, kijelentve: a forradalom nemzeti forradalom volt.

Mint mondta, a gyárakban dolgozókról egy csapásra kiderült, hogy nem nemzetközi proletárok, hanem magyar munkások. "Erre a pillanatra mindig emlékezni fogunk, amíg egyetlen magyar is él a földön" - tette hozzá Orbán Viktor. Azt is hangsúlyozta, hogy "mi nemcsak emlékezünk, de nem is felejtünk. Azokat sem felejtjük el, akik velünk szemben álltak". 1956-ban megmentettük a nemzet becsületét.

Csodálták, de nem értették

A nyugatiak, ha csodálták is az 1956-os magyar forradalmat, nem értették - mondta Orbán Viktor. "Nem értették, miért harcolunk olyan túlerővel szemben, amelyet emberi számítás szerint aligha győzhetünk le. Nem értették, hogy azért küzdünk, mert a végsőkig ragaszkodunk a saját kultúránkhoz és életformánkhoz, és nem akarunk föloldódni senkinek az olvasztótégelyében" - fogalmazott a kormányfő.

Hangsúlyozta: "azt akarjuk, hogy tiszteljék azt, akik és amik vagyunk", hiszen a magyarok ezer éven át őrizték Európa határait, és küzdöttek a nemzeti önállóságukért. Bátor és harcos nemzet vagyunk, amely jól tudja, akit nem tisztelnek, azt megvetik - mondta, kijelentve: "azért nem értenek bennünket Brüsszelben ma sem, mert már akkor sem értettek".

Pénzügyi spekuláns birodalom ejtette foglyul Brüsszelt

Orbán Viktor szerint Európa vakvágányra futott, a pénzügyi spekuláns birodalom ejtette foglyul Brüsszelt és jó néhány tagállamát is. A miniszterelnök azt mondta, a 20. században katonai birodalmak okozták a bajt, most a globalizáció farvizén pénzügyi birodalmak emelkedtek fel. Nincsenek határaik, de van világmédiájuk, és vannak tízezerszám megvásárolt embereik. Gyorsak, erősek és brutálisak - tette hozzá.

Orbán Viktor szerint most, három évtized után újra veszély fenyegeti mindazt, amit Magyarországról és a magyar élet rendjéről gondolunk. A szabadság 1990-es kivívása után most újra történelmünk fordulópontjához érkeztünk - hangsúlyozta.

Polgári és keresztény Európa

Biztonságos, méltányos, polgári, keresztény és szabad Európát akarunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint ma minden választás sorsdöntő Európában. Most dől el - folytatta -, Európa népei visszaveszik-e saját nemzeti életük politikai irányítását, a gazdasági elitekkel összefonódott európai bürokratáktól. Most dől el, sikerül-e visszaszereznünk a régi, multikulturalizmus előtti, nagyszerű Európánkat - hangoztatta.

Ezen dolgoznak a globalizmus erői

Orbán Viktor szerint a globalizmus erői "homo brüsszelicusokká" akarják gyúrni a magyarokat. A miniszterelnök azt mondta: "hinni akartuk, hogy a régi bajok már nem térhetnek vissza". Hinni akartuk - folytatta -, hogy a kommunisták hagymázas álma, hogy magyarok helyett "homo szovjeticust" faragjanak belőlünk, soha többet nem jöhet elő. Orbán Viktor azt mondta, most elképedve látják, hogy "a globalizmus erői feszegetik az ajtót, és azon dolgoznak, hogy magyarok helyett homo brüsszelicusokká gyúrjanak bennünket".

Orbán Viktor szerint még mindig sokan gondolják, hogy ez lehetetlen, de 1956-ban, 1988-ban és 2010 előtt sem hittek a változásban. "Hányan hitték volna október 23-án reggel, munkába menet a villamoson, hogy estére a Sztálin-szobor helyén már csak két csizma marad? Hányan hitték 1988-ban, hogy a kommunizmust egy éven belül megrogyasztjuk, rászámolunk és leléptetjük, a szovjet csapatokat pedig kiparancsoljuk az országból? S hányan hitték 2010 előtt, hogy hamarosan új, nemzeti alapokon álló, keresztény kultúrájú és családjainkat megvédeni képes alkotmányunk lesz?" - sorolta a miniszterelnök.