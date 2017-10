Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Lajosmizsén, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére rendezett ünnepségen mondott beszédet.

Az államtitkár ünnepi beszédében elmondta, hogy a Jelenlegi szabadságunkat mások vérrel vívták ki, és azt nekünk őriznünk kell."

Soltész hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi jólétért a hősök, az áldozatok sokat tettek, és ezt meg kell becsülnünk. Tudnunk kell, hogy sem 61 éve, sem ma, másokra nem számíthatunk, csak magunkra.

A szabadságot kivívni és azt megőrizni csak mi, magyarok vagyunk képesek - mutatott rá, hozzátéve: legyünk méltóak a kommunizmus áldozataihoz, az 1956-os hősökhöz, így a lajosmizsei hősökhöz is.

Soltész Miklós kijelentette: nem fogadhatjuk el azt az újabb időkből származó szocialista hazugságot, hogy az 1956-os forradalom mindnyájunké, hiszen voltak, akik a rákosista alkotmányt és a kommunista jogrendszert megalkották és működtették, és voltak, akik mindezt elszenvedték.

Voltak, akik 1956 októberében a népükért, a szabadságért fellázadtak, és voltak, akik mindezt sortüzekkel torolták meg. Voltak, akik hazaszeretetből vérüket áldozták, és akik a halálos ítéleteket megrendelték, meghozták és végrehajtották. És voltak a kommunisták és a szocialisták, akik mindezt tagadták, visszahívták a szovjet hadsereget és a forradalmunkat ellenforradalomnak hívták, majd a nyolcvanas évek második felében "sajnálatos októberi eseményeknek", a rendszerváltozás hajnalán pedig népfelkelésnek, de forradalomnak és szabadságharcnak sohasem - sorolta az EMI államtitkára.

Velük szemben ott voltak milliók, akik tűrtek, szenvedtek és nyomorogtak. Százezrek, akik elhagyták az országot - tette hozzá.

Soltész Miklós hangsúlyozta: azokkal együtt ünnepelhetünk, akik bocsánatot kértek, akik megbánták bűneiket, ahogyan azokkal is, akik belátták a szörnyűséges eszme, a kommunizmus és a szocializmus világméretű pusztításait. Nincs azonban mit tárgyalni és nem lehet közös ünnep az olyanokkal, mint Apró Antal, aki élete utolsó pillanatáig sem bánta meg a halálos vagy súlyos ítéleteket, tagadta a forradalmat, mint Havas Szonja, aki "fasiszta ellenforradalmi puccsot" emleget még most is. Az államtitkár azt mondta: nincs közös ünnep Szanyi Tiborral és elvtársaival, aki maga is "zárójelbe tette az ünnepet"

És nincs miről közösen emlékezni azzal a szocialista párttal, amelynek pártelnöke a forradalom összefogásáról a napokban azt a tanulságot vonta le, hogy "összetartással eltakarítható minden hatalom".

Soltész Miklós beszélt arról is, hogy a Molnár Gyula vezette MSZP még mindig élvezi az elődpárt vagyonát, de annak tetteiért még mindig nem kértek bocsánatot. Miként lehetne közös ünnep - tette fel a kérdést Soltész Miklós - Gyurcsány Ferenccel, aki az 50. évforduló napját vérbe fojtatta, fiatalokat, időseket válogatás nélkül megveretett, szemeket lőttek ki, egyetemisták tucatjait rabosították, és aki azóta sem kért mindezért bocsánatot.