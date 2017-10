Vona Gábor szélsőséges muszlim testvérei nem tudnak a macskasimogatásról

Bár, mint tudjuk Vona és főnöke, Simicska mindent megtesz, hogy elhitesse a közvéleménnyel, hogy ők már egy konszolidált közösséget képviselnek, de nincs sok eredménye a próbálkozásaiknak. És nemcsak a rémisztően gyenge közvélemény-kutatási adatokra gondolunk, hanem a rengeteg botrányra. Egyik részük végtelenül nevetséges. Látni Simicska Lajost összecsinált kabátban, látni, hogy tiszta sár is az a kabát, mert részegen elesett, amikor plakátjait festegette dührohamában - elég vicces. Máskor meg előkerül egy horvát neonáci szövetséges. Most pedig felbukkant egy régi, szélsőséges muszlim testvér Törökországból, aki bensőséges üzeneteket írt Vonának október 23-a alkalmából.

A Jobbik háza táján tehát javában zajlik a takarítás: a fiúk az antiszemitizmusra és cigányellenességre utaló nyomoknak az eltüntetésén dolgoznak. Nem sok sikerrel persze.

Nos, bármennyire is alaposan dolgozik Simicska és teljes médiabirodalma (például az Index) a Jobbik valódi arculatára utaló jelek kilúgozásán, úgy tűnik, még nem érkezett meg minden korábbi szövetségeshez a hír a Jobbik liberális irányváltásáról.

Így lehet az, hogy Vona Facebook-oldalára továbbra is kommentelnek a régi, török szélsőséges, a Szürke Farkasok csoportjába tartozó barátai. Pár napja egy, vélhetően a török Szürke Farkasokhoz tartozó férfi, az alábbi üzenetet írta Vonának, az október 23-i megemlékezésüket hirdető bejegyzése alá: GOD SAVE AND PROTECT MY TURÁN BROTHER HUNGARY -- TURKEY --, tehát Isten vigyázd és óvd meg az én turáni testvéremet Magyarországon.

Nos, a fenti török barát, akarom mondani testvér vélhetően találkozott korábban Vonával Törökországban, a pártelnök ottani körútja során, ahol úgy tűnik szoros szövetség és rokonszenv alakult ki a két fél között.

Vona ugyanis törökországi körútja során többször is összefutott a hírhedt terrorszervet, a Szürke Farkasok képviselőivel. Sőt a Ripost korábban megírta, hogy a Jobbik elnökét a Szürke Farkasok tiszteletbeli tagjának is választották. Nem csoda ezek után a török szélsőséges fiatalember barátságos hangneme.

A Szürke Farkasok egy ultranacionalista török mozgalom, terrorszervezet, a nacionalista MHP párt „nem hivatalos katonai szárnya", amely több száz embert ölt meg az 1970-es és '80-as években. Ennek a szervezetnek volt tagja Mehmet Ali Ağca, az a terrorista, aki II. János Pál pápa ellen követett el merényletet 1981-ben, és két évvel korábban egy újságírót is meggyilkolt. Jelenleg Európában is munkálkodnak, egyik céljuk a párhuzamos társadalmak kialakítása Nyugat-Európában a török kisebbség, a muszlimok köreiben.

Hogy Vona tiszteletbeli tagja-e a szervezetnek, azt sokan gyanítják, mindenesetre az tény, hogy törökországi körútja után számos közös képet posztolt a török radikálisokkal, és miután hazatért,az egyik képen a Szürke Farkasok kézjelével köszöntötte őket, amit egyébként Vona barátja is mutat a kamerának az egyik élő bejelentkezésében.

Nos, hát azóta a cica- és nyuszisimogató Gáborunk látszatra jó útra tért, már kevesebbet jár külföldi radikálisokkal vacsárázni, és nem győzi hangsúlyozni, hogy a Jobbik egy konszolidált, európai és baloldalra is nyitott néppárt lett azóta. (Tegyük hozzá, hogy valószínűleg a Szürke Farkasok ennek a hírnek annyira nem örülnének.)

Azonban a török szélsőséges szövetségesei sosem felejtik el Vonának, hogy annak idején nyilvánosan közösséget vállalt velük, sőt még a kézjelüket is vállalta a Facebookon.

Így történhetett, hogy Vona szélsőséges barátja, "testvéreként" tekint Gáborra. A srác egyébként nem tűnik érzelgős típusnak: ő nem simiz cicákat a Facebookon, viszont van olyan kép, ahol egy gépfegyverrel pózol, de a profilképén lévő „I am militarist" azaz „militarista vagyok" felírat sem túl szívderítő. De kedveli a srác a Szürke Farkasok Facebook-oldalait is.

Szóval a török, farkasos barátok még mindig testvérként tekintenek Vonára. És valószínűleg arról sem hallottak egyelőre, hogy válik egyre nevetségesebbé a Jobbik.