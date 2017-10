A Pál utcai fiúk írójának utódai sem kérnek a szexuális zaklatóból

Marton László legutóbbi bemutatója A Pál utcai fiúk című musical volt a Vígszínházban. Az eredeti művet jegyző Molnár Ferenc leszármazottai most elhatárolódtak Martontól, miután több nő is azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őket. Időközben jelentkezett Marton nyolcadik áldozata is.