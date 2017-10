Nem a német adófizetők pénzéből akarunk élni

Rengeteg kapcsolódási pont van Németország és Magyarország között, de mindenkinek az lenne a legjobb, ha a migrációs ügy lekerülne a napirendről, mert az utóbbi kérdésben nagyon nehéz lesz egységes álláspontot kialakítani – vélekedtek a német-magyar kapcsolatokról a Külügyi és Külgazdasági Intézetben rendezett kerekasztal-beszélgetésen.

Reméljük ismét stabil többséggel alakul majd új kormány Magyarországon 2018-ban, és remélhetőleg Németországban még az idén stabil többség jön létre – mondta Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője emléketetett arra, hogy Németországban rengeteg negatív és érdemtelen kritika illette a magyar kormányt, de ezt nem tapasztalata az emberek között, és a kampányra sem volt hatással. Alapvető érdekünk, hogy egy stabil és hatékony kabinet jönne létre Berlinben.

Már nem a baloldal dominál Németországban Bár Németországban nagyon sokan elégedettek a mostani életszínvonallal és politikai rendszerrel, de miközben Európában mindenhol a változás zajlik, addig a status quo őrzése hátrány lehet az európai nagyhatalom számára – mondta Boris Kalnoky, a Die Welt tudósítója Bár Németországban nagyon sokan elégedettek a mostani életszínvonallal és politikai rendszerrel, de miközben Európában mindenhol a változás zajlik, addig a status quo őrzése hátrány lehet az európai nagyhatalom számára – mondta Boris Kalnoky, a Die Welt tudósítója a Külügyi és Külgazdasági Intézetben a német választásokról tartott rendezvényen. Mráz Ágoston Sámuel szerint Németországban megszűnt a baloldali dominanciájú parlament és létrejött a centrális erőtér.

Előtérben a visegrádi együttműködés

A migrációs válság következtében a visegrádi együttműködés más jelentést kapott Németországban, mint korábban – mondta Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője szerint Németország kiváló partnerek találna a közép-európai országokkal, ha a pénzügyi stabilitás megteremtéséhez keresne szövetségeseket, mivel ezekben az országokban erőteljes növekedés pénzügyi stabilitás mellett érvényesül. A V4-ek emellett Németország legfőbb kereskedelmi partnerei – tette hozzá. Jó lenne, ha a jövőben minden országban meg lenne a lehetősége arra, hogy az unión belül dönthessen arról, milyen mély integrációt akar – hangsúlyozta a frakcióvezető.

A külső határok védelméről és a közös uniós hadseregről azt mondta, hogy Magyarország ebben mindig is Berlin partnere volt, és ezen a téren mélyebb integrációt szeretne. De ezekről a témákról a migráció miatt nem sok szó esett a különféle médiumokban – tette hozzá. Gulyás Gergely emlékezetett arra is, hogy a nyugati sajtóban nem érvényesül a tolerancia, mivel a mainstremtől eltérő véleményeket egyáltalán nem veszik figyelembe.

„Nem alapjog az, hogy valaki jobban éljen"

Még korábban megjelent egy karikatúra az Economist magazin címlapján, amin a jó Merkel kancellár és a rossz Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy uniós zászlót húz egy NATO kerítés fölött – emlékeztetett Györkös Péter. Magyarország berlini nagykövete szerint hazánk a német belpolitika fókuszába került, ami az egész problematikát egy nehezen megoldható helyzetbe vitte. A német pártpolitika és média szintjén inkább kaotikus a magyar kapcsolat megítélése, a jövő kérdése, hogy ez változik. Ha a németeknek és a magyaroknak sikerrel ebben a komplex kérdésben megoldást elérni, akkor az az egész unió jövője szempontjából előnyös lesz – mondta a diplomata.

A bilaterális kapcsolatok sokkal több komponensből állnak, mint a menekültek ügye – mondta Györkös. A nemzetközi politika is azt mutatja, hogy ebből a menekültügyi válságból ki kell jönni, mivel a világ is ezt követeli. Jómagam többször is le tudtam ülni a Zöldek vezetőjével is abban egyetértettünk, hogy a menekültválság kezelését helyben kell megoldani, többek között a környezetvédelmi programok erősítésével – mondta a diplomata. Szólt arról is, hogy az FDP programjából is kiderül, hogy nem alapjog az, hogy valaki jobban éljen, és ezért menekült legyen. Györkös szerint a médiahisztéria nagyban hibázatható a mostani helyzetért.

Orbán Viktor volt több dologban is az első

Az EU aktuális állapotot kérdés, hogyan értékeljük, de a költségvetési ügyeket illetően az Európai Bizottságnak pozitívan kellene nyilatkoznia – mondta Györkös Péter. Ebből a magyar modellből európai modellt kellene csinálnia, és ez Németország érdeke is, mivel mi nem a német adófizetők pénzéből akarunk megélni – tette hozzá. Az emberek biztonságérzete elveszett a migrációs válság miatt, de Orbán Viktor volt az első, aki nyilvános kimondta, és be is bizonyította, hogy meg lehet védeni az unió külső határát. Ráadásul Orbán Viktor volt az, aki a brexit után elsőként vetette fel, hogy közös uniós hadseregre van szükség, mert nem lehet tudni, hogy a jövőben az USA és az Egyesült Királyság érdeke egybe fog esni – emlékeztetett Györkös Péter.

A magyar diplomata szólt arról is, hogy már a német sajtóban egyre többen látják, hogy Németország számára a V4-ek az egyik legfontosabb partnerek, mivel az irányukba irányuló külkereskedelem az első félévben 8 százalékkal nőtt, míg a Franciaországba irányuló export csak 0,8 százalékkal. Kiemelte azt is, hogy a magyar határvédelmi intézkedések következtében nyugodt most a migrációs helyzet Németországban, és a korábbi lépések miatt nem lett kontrollálhatatlan a folyamat az országban.

Ez katasztrófa lenne

Volkmar Klein, CDU-s parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy a CDU-CSU-frakciójában sok barátja van Magyarországnak, de fontos, hogy ne csak ebből a frakcióból legyenek szimpatizánsai az országnak. Szólt arról is, hogy a választási kampányban a menekültügyet a baloldal hozta előtérbe, de ebből a bevándorlásellenes AfD profitált. Ha Németországban továbbra is ez a téma maradna uralkodó, az katasztrófa lenne a magyar-német kapcsolatokra – mondta a politikus. Jó lenne, ha ezt a témát felváltanák azok az ügyek, amik a német-magyar barátságot összekötik.

Oroszország irányába nem fog változni az eddig politika, az oroszok eljárását több szempontból veszélyesnek tartjuk – mondta a Bundestag-képviselő. Ha az oroszok elnöke nem tartja tiszteletben a határokat, akkor Európában sokan érezhetik úgy, hogy érdemes megváltoztatni a határokat. Mindenképpen tárgyalásban kell maradnunk az oroszokkal a következő időszakban – mondta Volkmar Klein. Újra kellene gondolni, hogy Európa miben akar egységes maradni, de eddig nem sikerült pontosan definiálni, hogy mi is ez az egység – vélte a CDU-s képviselő.