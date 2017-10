Az EU már a Soros-hálózat fogságában van

Konkrét bizonyítékok vannak arra, hogy Brüsszel a "Soros-hálózat" fogságába került - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Hidvéghi Balázs szerint a DCLeaks hackercsoport által kiszivárogtatott iratok szerint a "Soros-hálózat" a nyílt társadalom alapítványon keresztül jelentős befolyást gyakorol a brüsszeli döntéshozatalra.

Egyebek mellett azt is el kívánják érni, hogy Magyarországon megbukjon a jelenlegi, a bevándorlást ellenző kormány, és egy új, bevándorláspárti kormány alakuljon - tette hozzá. A kiszivárogtatott iratok alapján a Washington Post is azt írta, hogy Soros egy olyan jótékony szuperhatalmat épített ki, amellyel behálózza a világot.Ez azt jelenti - fejtette ki Hidvéghi -, hogy olyan intézmények mint a Világbank, de különösen az Európai Unió és annak szervezetei is Soros hálójába kerültek.

A feljegyzések szerint a "Soros-hálózat" a menekültválságra lehetőségként tekint, hogy a saját ízlése szerint alakítsa Európát. Ennek érdekében pedig "polipszerűen hálózzák be" az EU döntéshozó fórumait. Ezt az is bizonyítja, hogy a jelentések szerint a 751 európai parlamenti képviselő közül 226 megbízható "Soros-szövetséges" és utóbbiak valamennyi pártfrakcióban jelen vannak - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A feljegyzések szerint a 2014-es európai parlamenti választások előtt Soros 6 millió dollárt adományozott 90 szervezetnek annak érdekében, hogy befolyásolják az európai döntéshozatalt - tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Hangsúlyozta, hogy a hálózat aktívan fellép Magyarország ellen. Támogatja a Magyarországot elítélő jelentéseket, fellép a "Soros-egyetem" és a magyarországi "Soros-szervezetek" támogatása érdekében. Sőt magyar politikusok lejáratására és eltávolítására törekszik - mondta.

Kijelentette, a hálózat tevékenysége közrejátszott abban is, hogy az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) olyan határozatot hozott, amely szerint támogatni kell a felső korlát nélküli bevándorlást.

Kérdésre válaszolva elmondta: annak nincs jele, hogy a Fideszbe is beférkőzött volna a "Soros-hálózat".