Börtön helyett most a keblére ölelné a melegeket a Jobbik

Pár évvel ezelőtt még börtönbe zárta volna a melegeket a Jobbik, és betiltotta volna a homoszexuális-felvonulást is. Duró Dóra, a párt egyik országgyűlési képviselője 2016-ban még beteg és deviáns embereknek nevezte Simicska Lajos televíziójában a homoszexuálisokat, de szerdán már arról beszélt, a Jobbik mindenki szavazatának örül, így a meleg támogatókat is szívesen látja. Most bemutatjuk a Jobbik 180 fokos fordulatát a melegügyben.

A szexuális irányultságtól függetlenül a Jobbik mindenki szavazatának örül, így a meleg támogatókat is szívesen látja a párt – derült ki Dúró Dóra szavaiból. A párt frakcióvezető-helyettese szerdán beszélt arról, bárki is szavaz a Jobbikra, örömmel veszik. Hogy az egyre fogyatkozó szavazóbázisú pártnak ez hány új támogatót hoz, kérdéses, mivel a Jobbiktól a korábbi években egyáltalán nem volt idegen a durva homofóbia.

Nem finomkodott a parlamentben

Duró Dóra mostani kijelentése annak fényében meglepő fordulat, hogy 2011. június 20-án a parlamentben azt mondta, "jellemző a kettős mércére, hogy a gárdisták meg sem jelenhetnek nyilvános rendezvényen egyenruhájukban, mert az egyes cigány bűnözőkben félelmet kelt, azokat a deviáns magamutogatókat pedig, akik például kutyával fajtalankodást imitálnak, és az egymással csókolózó férfiakat hatalmas erőkkel védi az ÁVH Budapest utcáin." Dúró szerint mindeközben a nagyrészt külföldi homokosok büntetlenül és védelem alatt garázdálkodhattak, közerkölcssértések tömkelegét követhették el, az LMP és az MSZP szokás szerint adta alájuk a lovat, ráadásul a rendőrség is őket védte ahelyett, hogy éppen ellenük lépett volna fel, akik valóban szabálysértően viselkedtek, szándékosan megbotránkozást keltettek. Nem csoda azonban, hogy egyre többet követelnek a homokosok.

Zsenialitásról beszélt Dúró

Dúró volt az is, aki 2015-ben teljes mellszélességgel kiállt a Jobbik ifjúsági tagozata művészeti pályázatára érkezett kirekesztő rajz mellett, amit a képviselői irodaházban állítottak ki. A Jobbik ifjúsági tagozatának rajzpályázatára érkezett Kirakós homoszexuális szülők gyermekei részére című rajzot a képviselői irodaház aulájában állították ki. Facebook-bejegyzésében Dúró a meleg férfiakat és nőket megbélyegző, homofób rajzocskát eredeti műalkotásnak nevezi, készítőjét pedig zseniális logikájú fiatal művésznek. Azt írta: "A liberálisok nyugodtan kiálthatnak ultrakonzervatív, szexista propagandát, attól még a normális normális marad."

"Beteg, deviáns emberek"

Dúró Dóra a HírTV Magyarország élőben című műsorában azt mondta 2016 júliusában a melegfelvonulásról, hogy sokan csak azért mentek el, hogy megbotránkoztatást keltsenek, ami szerintük szabálysértés, a cél pedig a provokáció. "Beteg, deviáns emberek?" – kérdezte a műsorvezető. Minderre Dúró azt mondta: „Elmondtam, így van." Dúró szerint a felvonulók egy része azért ment ki, hogy szabálysértést valósítson meg, a rendőrségnek pedig intézkednie kellett volna.

Vona és Terry Black

Vona Gábor 2012 nyarán ezt mondta a melegfelvonulásról: „A felvonulásuk nem más, mint egy beteg provokáció, amellyel kapcsolatban egyértelmű az álláspontom. De egyben mindenki biztos lehet. Ha rajtunk múlik, itt többet nem lesz ilyen felvonulás."

Ugyanebben a témában szólalt meg a Jobbik elnöke 2015 nyarán is. Akkor a Vona7 című műsornak azt mondta, hogy ő is meleg házasságban él. Szerinte viszont "a homoszexuálisok együttélése nem tartozik ebbe a kategóriába". Ez annak fényében különösen érdekes, hogy a Jobbik elnöke több nővel is folytatott szerelmi viszonyt, miközben házasságban él, és van egy gyereke.

2010. február 25-én Vona Gábor a Ma Reggel című műsorban azt mondta: „A meleg szót visszakövetelem magamnak! Ha én azt mondom, hogy meleg reggelre ébredtem, aztnem akarom, hogy azt jelentse, felhúztam a redőnyt, és Terry Black mosolygott be az ablakon.

Terry Black korábban a TV2 Tényeknek azt mondta, a 2000-es évek elején Vona Gábor rendszeresen járt olyan rendezvényekre, amelyek végén meleg férfiak szórakoztak egymással. A rendezvényeken állítása szerint Terry Black személyesen is találkozott a Jobbik elnökével. A Tények megkereste Vona Gábort is, aki azt is tagadta, hogy személyesen ismerné Terry Blacket. Soha nem találkoztam vele" – mondta. Hozzátette, nincs takargatnivalója a magánéletében, amit szeretett volna, mindent elmondott már.

Novák: "Ezeket mi sosem fogjuk tűrni"

Novák Előd szintén a melegfelvonulásról azt mondta: „A homoszexuális lobbi az egyik legerősebb érdekközösség szerte a világon (gyerekek híján sok szabad idejük és pénzük marad erre), s komoly társadalomromboló hatásuk van. A fővárosi önkormányzat tulajdonában álló művészmozikban évente kétszer tarthatnak propagandahetet a deviánsok. De folyamatosan próbálják kitolni ingerküszöbünket. A magunkfajtákét persze nem lehet, ezeket mi sosem fogjuk tűrni."

Novák és Alföldi

2010. december 1-jén Novák Előd és Lenhardt Balázs jobbikos képviselők szerveztek tüntetést a Nemzeti Színház elé. Azt követelték, hogy a kormány váltsa le Alföldi Róbertet. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő betegnek és perverznek nevezte a színigazgatót. Novák Elődöt később a rendezvényen elmondott szavai miatt Alföldi beperelte, és később meg is nyerte a pert. Novák többször "Alföldi Robertá"-nak nevezte a Nemzeti Színház volt vezetőjét.

Apáti István, a Jobbik korábbi alelnöke 2012-ben azt mondta: „Hiszen a heteroszexuálisok sem szoktak felvonulni, a heteroszexuális büszkeség napját is meg lehetne tartani."

"A Jobbik nem homoszexuális-ellenes, hanem a fennálló melegpolitika ellenzője (...) ellenzi azt a melegpolitikát, amely provokálja a csendes többséget" – mondta Jónás Levente, a Jobbik kommunikációs igazgatója a Jobbik "témazáró tiszta beszéd"-ében, 2007. július 19-én.

Börtön a melegeknek

2012-ben a Jobbik benyújtott a parlamentben egy törvényjavaslatot, aminek az "Egyes szexuális magatartászavarok visszaszorítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslat" címet adták. A Jobbik a homoszexualitást nevezte szexuális magatartászavarnak és három év börtönnel fenyegette azokat, akik – az ő szóhasználatukkal – népszerűsítik a "más azonos nemű személlyel folytatott szexuális kapcsolatot",amit fajtalanságnak neveztek a törvényjavaslatban.

De még azokat a meleg párokat is elzárással és pénzbüntetéssel fenyegették, akik kézen fogva sétálnak az utcán. Emellett betiltották volna, hogy a sajtó beszámoljon a melegrendezvényekről, mert ez a Jobbik szerint visszaélés a sajtószabadsággal, és betiltották volna a melegszórakozóhelyeket is. Aki pedig bármilyen felvételt készítene melegekről (és ezzel a Jobbik szerint népszerűsítené őket), öt év börtönt is kaphatna.

A törvényjavaslat nagy felháborodást váltott ki, és a többi párt a parlamenti bizottságokban nagyon gyorsan leszavazta.

Mindent betiltana a Jobbik

Mirkóczki Ádám, aki jelenleg a Jobbik szóvivője 2013-ban arról beszélt, ha a Jobbik hatalomra kerül, betilt mindennemű homoszexuális és LMBTQ-fesztivált és felvonulást, mivel ezek egyszerű provokációk, valamint a deviáns, családellenes viselkedés és gondolatrendszer propagálása. Mirkóczki 2015-ben az Együtt által a rendszerváltásról rendezett konferencián az ózdi polgármester árpádsávszínűre festett folyosójáról azt mondta, ha itt szivárványszínre lenne festve a folyosó, senkinek nem lenne probléma".

Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke 2014-ben a homofóbia ellenes világnapon arról írt, az emberi jogok jelmezébe bújva, a befolyásos homoszexuális lobbi sorra kényszeríti térdre Európa kormányait, figyelmen kívül hagyva a többségi társadalom akaratát, vallásos meggyőződését, és a józan észt is.

Lemondás is volt a melegfelvonulás miatt

A legkérdekesebb eset pedig még 2010-ben történt, amikor lemondott Király András, a Jobbik egyik szóvivője, miután nyilvánosságra kerültek egy melegfelvonuláson készült fotói. A képek egy részén Király a felvonulás résztvevőivel összekarolva pózol, más fotókon pedig vélhetően kábítószert fogyaszt. A szóvivő közölte: "felelőtlen tetteit" vállalva, saját elhatározásból távozik.