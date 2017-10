Majka pókerezni tanította Tillát

Till Attila kipróbálta, milyen 50 millióért játszani. Tanítómestere Majka volt, aki idén is asztalhoz ül a milliókért a Budapest Poker Openen.

A Las Vegas Casino 2017. november 22. és 26. között kilencedik alkalommal rendezi meg a pókerbajnokságot, ahol több mint 50 millió forint a tét.

Az idei versenyre 180 résztvevőt várnak, de még a selejtezőket megelőzően újságírók is kipróbálhatták, milyen profi körülmények között pókerezni. Majoros Péter Majka, aki maga is pókerezik, és idén is indul a Budapest Poker Openen, műsorvezető-társát Till Attilát tanítgatta a játék alapszabályaira.

A Budapest Poker Open selejtezői november 22. és 24. között lesznek, a döntő partit 26-án játsszák.

„A Budapest Poker Opent évről évre egyre nagyobb hazai és nemzetközi érdeklődés övezi. Célunk, hogy a bajnoksággal olyan magas színvonalú platformot biztosítsunk a pókerjátékosok számára, ahol legális keretek között mérhetik össze tudásukat a legjobb pókeresek" – nyilatkozta Kovács Jenő kaszinóigazgató, a verseny főszervezője.