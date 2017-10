Totális égés a Jobbik legújabb ötlete

Egy nappal a párt kínosan harmatosra sikerült október 23-ai rendezvénye után a Jobbik elnöksége elérkezettnek látta az időt, hogy újramelegítse az elképesztő tömegeket megmozgató kampányígéretét: az óraátállítás eltörlését. Meg is lett a foganatja a dolognak, a párt még megmaradt szavazóit vagy egyáltalán nem érdekelte a téma, vagy ha véletlenül mégis, akkor abban nem volt köszönet. Anyázás, vagdalkozás és vádaskodás volt a válasz a párt lépésére.

A Jobbik október 23-ai rendezvényt tartott, ami utólag egyáltalán nem bizonyult jó döntésnek, hiszen szinte nevetségesen kevés, 150 szimpatizáns jelent meg. Ez még Vonáéknak is hatalmas szégyen. Persze, utólag könnyű okosnak lenni. Valószínűleg így gondolták a párt vezetésében is, hiszen egy nappal a Munkáspárt legszebb pillanatait idéző megmozdulás után valóságos politikai atombombát vetettek be: az óraátállítás eltörlését. Kérdéses, hogy mit reméltek ettől Vonáék, mindenesetre Kepli Lajos, az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjének nevével fémjelzett, újramelegített javaslat akkorát robbant az interneten, hogy a Jobbik maradék szimpatizánsai is hajba kaptak, és nem feltétlenül XXI. századi üzenetet fogalmaztak meg a párt vezetői felé.

A Jobbik közösségi oldalán tegnap került megosztásra a balliberális hangzású „Egymillióan az óraátállítás eltörléséért" nevű Facebook oldal. A bejegyzéshez „az óraátállítás káros hatású az emberek életére, és a magyarok 80%-a eltörölné" figyelemfelkeltőnek szánt szöveg párosult, ami egyáltalán nem hatotta meg az oldal kedvelőit.

Egyikük azzal vádolta meg Vona Gáborékat, hogy szőnyeg alá seprik az igazán fontos dolgokat:

Ez égető probléma a gondok, amik fontosak seperjék a szőnyeg alá. Tök gáz.

Másikuk értetlenkedésének adott hangot:

Amúgy meg..az automaták..nagy ívben lexarjaak az órát...ha sötétedik felkapcsolnak..ha meg világosodik..lekapcsolnak...akkor most mi ebben a "" buli?

A következő hozzászóló sem volt elragadtatva a téma újramelegítésétől:

Még jó, hogy ez a legnagyobb probléma!

De a fődíjat akkor is ez a vélemény vitte el, ebben úgy van benne minden, hogy mellette kapunk egy rövid áttekintést az időzónák természetéről:

És akkor mi van? Ha a románoknál 3 óra van, nálunk csak 2. És az időzónák? Akkor is éltünk, amikor nem állítgatták! Akkor értelme mi?

Az óraátállítás eltörléséért vívott harc nem most kezdődött el, már tavaly napirendre próbálták emelni Vonáék. Bár a Jobbik nyári időszámításnak nevezi javaslatát, valójában az nem lenne más, mint Magyarország kelet-európai időszámításba helyezése. Kepli Lajos, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője akkor a költséghatékony termeléssel és a lakosság mentális egészségének javulásával indokolta indítványát. A javaslat olyan bombabiztos érvek mentén született, minthogy november közepétől február 20-ig napkelte előtt érnének be a gyerekek az iskolába. Igaz, Kepli abba nem gondolt bele, hogy télen délután is sötét lesz, akár nyári, akár téli az időszámítás.