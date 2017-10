Megérteni. Elfogadni. Segíteni. Ez az Út a Mosolyért Alapítvány idei kampányának fő üzenete, mellyel az autizmussal élő gyerekek életkörülményein szeretnének javítani. A kampány októberben is tovább folytatódik, ennek részeként csatlakozott az alapítvány a „Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!" elnevezésű mozgalomhoz.

Kedves üzenetekkel az autistákért!

Az Út a Mosolyért Alapítvány csatlakozott a Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel! mozgalomhoz, hogy kisebb-nagyobb csoportokban írjanak inspiráló, bátorító üzeneteket, amiket a város különböző pontjain kiragasztanak, kézbe adnak. A Kedves üzenetekkel az autistákért! eseményük aMEGÉRTENI. ELFOGADNI. SEGÍTENI. kampányuk része, mellyel az autizmussal élő gyermekek életkörülményein szeretnének javítani.

„Az Út a Mosolyért Alapítvány folytatja folytatja MEGÉRTENI. ELFOGADNI. SEGÍTENI. kampányát, amelynek középpontjában az autizmus áll. Nagy sikerű májusi Mosoly Koncertünkkel az autizmus spektrum-zavarral élő gyerekek orvosi vizsgálatának és kezelésének nehézségeire kívántuk felhívni a figyelmet, melynek eredményeként decemberben átadásra kerül a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai részlegén egy Közép-Európában is egyedülálló autista vizsgálóközpont. Mai kezdeményezésünkkel szerettük volna felhívni a figyelmet az autizmusra, szeretnénk ha az emberek egy kicsit jobban odafigyelnének egymásra és érzékenyebbek lennének a világ problémái iránt" - mondja az alapítvány elnöke, Szijjártó-Nagy Szilvia.

Út a Mosolyért Alapítvány Az Út a Mosolyért Alapítvány tagjai Szijjártó Nagy Szilvia, Kardos Éva, Gubcsó Balázs és Nyakas Laura azért dolgoznak, hogy olyan problémákra hívják fel a figyelmet, ami kevésbé van reflektorfényben a hétköznapokban. Céljuk, hogy egy alap problémára hosszú távú megoldást nyújtsanak, legyen akár gyermekekről, akár felnőttekről van szó.

A Nádor utcában található Kávétársaság adott otthont az eseménynek, melyen a közeli Hild József Általános Iskola diákjai is részt vettek. Több tucat gyerek írta és rajzolta a kis lapokra személyes pozitív üzenetét, hogy ezzel is mosolyt csaljon az arcokra Az iskolások és a kezdeményezés támogatói mellett a Heim Pál Gyermekkórház dolgozói és egy autista gyereket nevelő család is jelen volt, hogy motiváló gondolatokat osszanak meg egymással.

Kardos Éva, az alapítvány másik alapítója, a Kincsem Sziget Óvodában is bevonta a gyerekeket az akcióba. Egy foglalkozás keretében arról beszélgettek , hogyan lehet az érzelmeket rajzban kifejezni. Az óvodásokillusztrációi is megtekinthetőek voltak a kávéházban, és mint egy pozitív üzenetként szolgáltak ezek is. A Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampány egyik fő támogatója pedig kitette az eseményt hirdető plakátot boltjának kirakatába, melyet másnapra kedves üzenetekkel írtak tele az arra járók.

Az alapítvány elnökének is van kedvenc üzenete;

Az én üzenetem úgy szól, hogy a legnagyobb ajándék a figyelem mondta el Szijjártó-Nagy Szilvia, majd kihangsúlyozta, mennyire fontos lenne odafigyelni az autizmus spektrum-zavarral élő gyerekekre, megérteni, elfogadni és segíteni őket.

"Nagyon sok olyan kisgyerek van, akiről nem is tudjuk, hogy autista. A vizsgálóközpont létrehozását is azért tartottuk fontosnak, mert nekik is ugyanúgy várakozniuk kell például egy fogászati beavatkozás előtt, mint egészséges társainak. Viszont az autista gyermekek számára a legegyszerűbb orvosi vizsgálat is nehezen kivitelezhető és megterhelő, hiszen az idegen, néha zaklatott kórházi légkör hatására könnyen nyugtalanná és feszültté válnak. Sajnos igazságtalanul éri őket emiatt sokszor olyan negatív kritika, hogy neveletlenek. Azzal, hogy nyugodt környezetet teremtünk számukra egy akadálymentes vizsgálóközpont kialakításával, már biztonságban érezhetik magukat. . Így azt gondolom, hogy a figyelem a legnagyobb ajándék" - tette hozzá Szijjártó-Nagy Szilvia.

Ragasszuk tele az országot kedves üzenetekkel!

A mára országszintű mozgalmat Gulyás Lídia indította el, miután 70 kedves üzenetet hagyott Budapest utcáin egy szeptemberi vasárnapon.

Évek óta gondolkoztam egy ilyen mozgalmon, az interneten már korábban is osztottam meg rövid, pozitív üzeneteket. Arra gondoltam, milyen szuper lenne ezt átvinni a való világba, itt ugyanis nem számít rá senki. Egy hónappal ezelőtt eldöntöttem, hogy megcsinálom és kiragasztottam 70 üzenetet a városban. Nem ennyit akartam először, de egy sajnálatos és szomorú halálhírt ért előző nap és eldöntöttem, hogy akkor 70 üzenet lesz, mert ennek így van súlya, ez az, ami még jobban motivált" - meséli Gulyás Lídia hogyan indult el a mozgalma.

A rengeteg pozitív visszajelzésen felbuzdulva létrehozott egy „Ragasszuk tele Budapestet kedves üzenetekkel!" eseményt, majd a kitűzött napon rengetegen gyűltek össze a város különböző pontjain, hogy együtt írjanak kedves, inspiráló, bátorító, vagy egyszerűen frappáns üzeneteket, amiket a városban kiragasztottak. Azóta sincs megállás, folyamatosan szerveződnek újabb és újabb akciók az ország minden táján. A mozgalom célja egyszerű: hogy több kedvességet vigyünk a mindennapokba, hogy olyan helyeken fussanak bele mások inspirációba vagy bátorításba, ahol nem számítanak rá. A mozgalom célja, hogy szokássá váljon az, hogy akármerre megyünk, kedvességet viszünk magunkkal és hagyunk magunk után – nem csak szóban és tettekben, hanem írásban is, hiszen minden, amit hallunk, írunk, olvasunk, az hatással van ránk.

„Annyira meglepő volt a rengeteg visszajelzés a világ minden tájáról, hogy ez milyen jó dolog és ez másokat is érdekelne. Ennek hatására csináltam egy Facebook eseményt, amire pár órán belül több ezer ember jelzett vissza, hogy részt venne. Több százan el is jöttek akkor a kávézóba és az emberek úgy érezték, végre egy inspiráló közösségben vannak. Szegeden volt még egy nagyobb megmozdulás, azóta több mint 20 város csatlakozott, ez fantasztikus„- mondja Lídia, hogyan lett a budapesti mozgalomból országos esemény.

A mozgalom szervezője azoktól is kapott visszajelzést, akikhez eljutottak ezek a pozitív üzenetek. Több olyan ember is volt, aki épp egy döntéshelyzet előtt állt és ez az üzenet segítette a döntés meghozatalában.

Nagyon jó dolognak tartom, hogy ezt a mozgalmat most összekötöttük az autizmussal. Én arra ösztönzök mindenkit, hogy saját gondolatát, üzenetét írja le, ne pedig egy már elcsépelt mondatot. Számomra emellett nagyon jó látni, hogy a kávézók is mennyire nyitottak a kezdeményezésekre, szívesen mellénk állnak. Az én személyes kedvenc mottóm jelenleg; ha egyszerre ijesztő, izgalmas és csodálatos, akkor vágj bele! „– tette hozzá.

Ha Ön is úgy érzi, hogy van egy pozitív üzenete, vesse papírra. Ha nem tud részt venni az október 27. és 29. közötti eseményen, de szívesen csatlakozna a mozgalomhoz, csak írjon egy kedves üzenetet, fotózza le és ossza meg másokkal is a #kedvesüzenetek és az #útamosolyért hashtagekkel ellátva.