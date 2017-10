Nem könnyű a helyzete a látszatra néppártosodni kívánó, azonban szélsőséges múlttal bíró Jobbiknak. Simicska Lajos pártjának tömegmegmozdulásának szánt, végül azonban csúfos bukást hozó október 23-ai rendezvényén mindössze 150 fanatikus lézengett, ami rávilágít arra, hogy valami véglegesen megbomlott a párt és törzsszavazói között. Mi vezetett ide? A Jobbik kemény magja minden bizonnyal megelégelte, hogy egykori kedvencük legújabbkori történetét nagyobbnál nagyobb nevetségessé válások sorozata tarkítja: cicás és nyuszis képek, a pártelnök körül feltünedező transzvesztiták, közben persze sunyi zsidózások, letagadott náci haverok. Az Origo összegyűjtötte ezeket a burleszkfilmekbe illő csetléseket-botlásokat.

Vonáék óriási dérrel-dúrral reklámozták október 23-ai ünnepségüket, a közösségi oldalon a következő hangzatos mondatokkal próbálták mozgósítani rajongóikat: „a Jobbik mint kormányképessé érett 21. századi nemzeti néppárt kész lezárni a rendszerváltást. Pongrátz Gergely, a Corvin köz parancsnoka a Jobbiknak adta párttá alakulásakor a forradalom zászlóját: MI visszük tovább a LÁNGOT!” Csak aztán eljött a valóság, és alig több mint százan jelentek meg a rendezvényen. Az egyértelmű kudarc egy pillanatra sem akasztotta meg a párt kommunikációs gépezetét, már másnap csodálatos ódákat zengtek magukról. Ha félrepakoljuk egy pillanatra Simicska Lajos pártsajtóját, akkor könnyedén megállapítható, hogy soha nem voltak ilyen kevesen a Jobbik október 23-ai ünnepségén. Az MTI tudósítása szerint 2013-ban több ezren vettek részt a párt megemlékezésén, ami azért is mérvadó, mert akárcsak a mostanit, azt is fél évvel a választások előtt rendezték. A szimpatizánsok akkor megtöltötték az Erzsébet teret. A Jobbik egy évvel később már a kevesebb ember részvételére alkalmas Corvin-közben tartotta meg nagygyűlését, és azóta itt tartják meg 56-os megemlékezéseiket. Tavaly is így volt, és tudósítások szerint a most már elérhetetlennek tűnő több száz fős tömeg gyűlt össze. Vonáék hatalmasat égtek, de nem ez volt az egyetlen a közelmúltban. Összegyűjtöttük őket.

A párt szellemi hátországában megjelennek az állatok: úgy, mint cicák, kutyusok és nyuszik

Sokan megírták, sokan és sokat beszéltek róla, még többen csodálkoztak a hír hallatán, de ha egy összeállítás készül Vona Gábor és a Jobbik legnagyobb égéseiből, akkor az állatokkal való cukiskodás egész egyszerűen kihagyhatatlan, akármennyire elcsépelt. Nincsenek pontos információink arra nézve, hogy a pártelnök mikor került ilyen szoros barátságba az állatokkal, de az egészen biztos, hogy a gárdás vagy a nyíltan antiszemita korszakában még nem így viszonyult hozzájuk. Az állatok iránti odaadó szeretete nagyjából Simicska Lajos pénzeszsákjának kinyílásával kezdődhetett, ami napjainkra már olyan méreteket öltött, hogy Vona többet fotózkodik velük, mint a konditeremben a súlyzókkal és a hajzselével.

A képek tanúsága szerint kedvenc állatai a macskák, a kutyák és a nyulak, vagyis egyre inkább úgy néz ki, hogy az állatok szerves részét képzik a párt legújabb kormányprogramjának. Ez nagyszerűen vázolja, hogy mi várna Magyarországra, ha a Jobbik kormányra kerülne. Na, ez az, ami a legkevésbé sem tetszett az átlag jobbikos szavazóknak, képzeletükben dühösen Vona állatos képeire köptek, és megfogadták magukban, hogy soha többet nem káromkodnak úgy, hogy a macska rúgja meg.

A Jobbik hőskorában lelkesen buzizó pártelnök körül feltünedeztek ismeretlen eredetű transzvesztiták

Nem is olyan régen, legtöbb párttársával egyetemben Vonának is az egyik fő karakterjegye volt a homoszexuálisok, leszbikusok nyilvános szidalmazása. A Jobbik politikusainak buzizó megnyilvánulásai gyakorlatilag kimeríthetetlenek, teljes körű felsorolásuk a lehetetlen kategóriába esik. (Bár néhány napja összeszedtünk néhányat.) Az egyik egészen kiváló példa erre az, amikor a Magyar Gárda feloszlatása ellen tiltakozók rendőri szétkergetésére emlékező Bajtársiasság napján Vona nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ha hatalomra kerülnek, ez a nap már nem a Pride-ról fog szólni, mert az nem lesz. A melegfelvonulás betiltására utaló gondolatok meleg fogadtatásban részesültek a törzsszavazók körében. Jobbikos szemmel kiválóan haladt minden egészen addig, amíg a semmiből, ismeretlen eredetű transzvesztiták kezdtek el felbukkanni a pártelnök körül. Elsőként Terry Black előadóművész csapott le, aki nem kevesebbet állított, mint hogy a 2000-es évek elején Vona Gábor rendszeresen járt olyan rendezvényekre, amelyek végén meleg férfiak szórakoztak egymással.

Állításának alátámasztására később egy képet is csatolt, amin a pártelnök félreérthetően közeledik egy másik férfi felé. A pártvezér a témában tartott sajtótájékoztatóján kínos magyarázkodásba kezdett, és fontosnak tartotta kiemelni, hogy „büszke heteroszexuális vagyok”. Ha volt olyan szimpatizáns, akit megnyugtatott Vona válasza, később nagyot huppant, ugyanis aztán megszólalt Amanda Elstak, egy másik transzszexuális előadó. Úgy emlékezett, hogy Vona Gáborral a budapesti Lokál nevű bárban találkozott először, és azt is elmondta, hogy kéthetente találkozott annak idején a Jobbik elnökével. A kellemetlen történet egyáltalán nem tett jót a pártnak, annak erodálásában komoly szerepet játszott

A Jobbik próbálja magát európai értelemben vett XXI. századi pártnak beállítani, erre megjelennek a náci haverok

A párt 2012-es évindító rendezvényén Vona beszédében kijelentette, hogy nem vagyunk demokraták. A nagy visszhangot kiváltó megnyilvánulást követően a Jobbik újabb manővert vett, és magát modern XXI. századi pártként kezdte el eladni. Csakhogy ekkor is közbeszólt a múlt, és amikor már Vona is kezdte komolyan azt hinni, hogy valóban egy ultramodern, nagyon kifinomult, európai alakulatot vezet, sorban jelentkeztek be a kétesebbnél kétesebb külföldi pártok. Előbb Frank Cirko, a horvát nácik vezetője dicsérte agyon a Jobbikot, nem sokkal később kiderült, hogy észt nácikkal is szövetkezett Vona Gábor. A napokban pedig egy régi, szélsőséges muszlim testvér írt bensőséges üzeneteket Vonának a Jobbik október 23-ai rendezvénye kapcsán.

Vona be akarta bizonyítani, hogy pártja nem antiszemita, a vecsési Jobbik tizedmásodpercek alatt cáfolta meg

A következő óriási égés az volt, amikor a zsidópártisággal nem vádolható alakulat elkezdte bizonygatni, hogy már pedig ők soha nem voltak antiszemiták. Történt, hogy a néppártosodás jegyében Vona Gábor és Mirkóczki Ádám hivatalos levélben üdvözölte a zsidóságot Hanuka alkalmából. Ezt követően a vecsési Jobbik közösségi oldalán kijelentette, hogy ők nem üdvözlik a zsidóságot az ünnep alkalmából, sőt akinek ilyen eszement ötlete támadna, attól szervezetük elhatárolódik. Vona Gábor etikai eljárást kezdeményezett a történtek miatt. A Jobbik kétarcúságát bizonyítja, hogy a hatáskörrel rendelkező szerv csupán megrovásban részesítette a zsidózó párttársakat. Ismét hullámvasutazott a Jobbik-kommunikáció.

Magánéleti műsorban bohóckodott: megdühödött a jobbikos keménymag

Vona Gábor gondolt egyet, és azt hitte nyerő lesz, hogy az ATV politikusok magánéletét bemutató műsorában szerepelt. Természetesen, az addigiaktól merőben másképp viselkedett: a műsorvezetőnek kondizási szokásairól, tetoválásairól és szemöldökcsipeszéről mesélt, és közben szélesen mosolygott. Érthető módon nem nyerte el a párt fanatikusainak tetszését a dolog, akik egymást túllicitálva szidták a pártelnököt. Páváskodással vádolták a kommentelők, folyt a bolsevikozás, hogy a durvább megjegyzéseket ne is idézzük, mert azok idézhetetlenek. Teljes káoszba fulladt a pártelnök szereplése, ami szintén kiváló helyezést ér el a legutóbbi jobbikos ballépések listáján.

Hogy kikből áll a Jobbik elnöksége, egy korábbi cikkünkben részletesen elmondtuk. Ha a Jobbik nevetségessé válására kíváncsiak, érdemes akár újraolvasni.