Hatalmas szélvihar jön vasárnap

A magasabban fekvő területeken és a Balaton térségében vasárnap akár 125-140 kilométeres széllökésekre is számítani kell - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szombati veszélyjelzésében.

A szolgálat vasárnapra a viharos szél miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyére harmadfokú piros figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Az OMSZ azt írta, vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású hidegfront halad át az ország felett észak-déli irányban,

délelőtt viharos 60-85 kilométeres széllökések lehetnek, amelyek később többfelé 70-150 kilométeressé is erősödhetnek.

A kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 kilométeres széllökések is előfordulhatnak, de a kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében 125-140 kilométeres széllökések is lehetnek.